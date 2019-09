Michálek: Čapí hnízdo je jednoduchý případ, dokazování je ale u premiéra důkladnější než u jiných

Případ Čapího hnízda je skutkově velmi jednoduchý, složitá je ale na něm osoba obviněného. Tak komentuje aktuální dění v kauze kolem premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše místopředseda opozičních Pirátů Jakub Michálek. Celý případ pak podle něj trvá déle, protože kvůli předsedovi vlády se vše musí posuzovat důkladněji. Interview Plus Praha 16:54 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Státní zástupce Jaroslav Šaroch chce po necelých čtyřech letech vyšetřování zastavit trestní stíhání šestice obviněných v kauze Čapí hnízdo, a to včetně premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

Svým nadřízeným předložil k posouzení koncept rozhodnutí, což ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) označila jako rozpačité a práci státních zástupců za nepochopitelnou a neuchopitelnou.

„Nikdo neví, proč je takové rozhodnutí navrhováno. Je z toho guláš,“ komentuje nejnovější vývoj šéf pirátských poslanců a místopředseda strany Jakub Michálek. „Je třeba, aby (státní zástupci) velmi jednoduše přes média vysvětlili, proč zastavili trestní stíhání, když běželo čtyři roky a po celou dobu se tvářili, že je vše v pořádku,“ dodává.

V celém případu jde podle něj o to, zda se podaří prokázat úmysl Andreje Babiše spáchat dotační podvod.

Michálek přitom poukazuje na to, že v řadě případů, které končí odsuzujícím rozsudkem, není usvědčení pachatele zdaleka tak důkladné: „U premiéra to trvá podstatně déle a spis je mohutnější. Ukazuje to určitý nepoměr v rozsahu dokazování oproti ostatním občanům.“

„Případ je skutkově velmi jednoduchý, složitá je na něm osoba obviněného. Je to stejné jako v případě Davida Ratha, kde je dobře vidět, jak důkladně musí orgány činné v trestním řízení odůvodňovat svá rozhodnutí, aby nedocházelo k jejich zpochybnění u odvolacího soudu,“ domnívá se předseda pirátských poslanců.

Státní zastupitelství se podle něj k věci postavilo tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. „Aby splnili termín, který slíbili veřejnosti pro učinění rozhodnutí, které ale neučinili a místo toho zveřejnili nějaký koncept. To není úplně seriózní,“ zdůrazňuje.

„Můžeme být napadáni, že jako opozice chceme, aby byl premiér usvědčen. My ale pouze apelujeme na to, aby justice přesvědčivě vysvětlila občanům, proč odklánění peněz z dotačních fondů není podvod,“ uzavírá Michálek.