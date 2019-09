90 stran, které rozhodly o Čapím hnízdě. Šarochovo zveřejněné usnesení je z velké části začerněné

Městské státní zastupitelství v Praze zveřejnilo devadesátistránkové rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha v kauze Čapí hnízdo. Některé části jsou kvůli osobním údajům začerněné. Žalobce v dokumentu vysvětluje, proč důkazy kriminalistů nestačily k tomu, aby se politicky citlivá kauza dostala k soudu. „Skutek není trestným činem,“ píše v závěru klíčového dokumentu, který server iROZHLAS.cz uveřejňuje v celém znění. Praha 10:13 19. 9. 2019 (Aktualizováno: 10:50 19. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městské státní zastupitelství zveřejnilo kompletní usnesení Jaroslava Šarocha k Čapímu hnízdu. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V klíčovém dokumentu se Šaroch nejdříve věnuje shrnutí celé kauzy, své zdůvodnění začíná psát až na sedmé stránce. V rozhodnutí vysvětluje, proč nebral v potaz závěry evropských vyšetřovatelů či to, že údaje – kriminalisty označené za hrubě zkreslené – v žádosti o dotaci nebyly důležité. Po téměř čtyřech letech vyšetřování se pražský státní zástupce s ostře sledovanou kauzou vypořádal na přesně devadesáti stránkách textu.

„Přestože považuji za prokázané, že zejména obv. Ing. XXXX, Ph.D. a obv. Ing. XXXX (podle deníku Právo jde o Janu Mayerovou a Andreje Babiše – pozn. red.) jednali vědomě účelově tak, aby byla poskytnuta dotace v rámci ROP NUTS 2 na výstavbu MKA ČH, a že existovalo spojení mezi společnostmi XXXX a XXXX, případně dalšími společnostmi ze skupiny XXXX, prostřednictvím fyzických osob, které jednaly společně, nepodařilo se opatřit důkazy, které by prokazovaly, že společnost XXXX nebyla v době podání žádosti o poskytnutí dotace či v následné době do rozhodnutí Výboru RR o poskytnutí dotace na realizaci projektu MKA, event. do uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi společností XXX a Regionální radou, nezávislým podnikem a nesplňovala definici malého a středního podniku,“ píše v samém závěru dokumentu Šaroch.

Dále Šaroch konstatuje, že se tak podvodné jednání aktérům kauzy Čapí hnízdo nepodařilo prokázat. „Je evidentní, že skutek, pro který se trestní stíhání vedlo, se stal, avšak s ohledem na shora uvedené jsem se rozhodl tak, že jsem tímto usnesením trestní stíhání jmenovaných obviněných (…) zastavil, neboť skutek není trestným činem,“ uzavřel pražský státní zástupce po čtyřech letech vyšetřování ostře sledovanou kauzu.

Server iROZHLAS.cz se ještě před zveřejněním dokumentu dostal k neanonymizovanému textu a nabídl rozbor klíčových důvodů. Pět stěžejních pasáží jsme popsali ZDE.

Článek pokračuje pod dokumentem Městského státního zastupitelství v Praze:

Čtyři roky zkoumání

Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho příbuzných v pátek 13. září po téměř čtyřech letech. Předseda vlády, jeho rodina i někdejší spolupracovníci čelili obvinění z údajného dotačního podvodu a z poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se Babišova vina potvrdila, hrozilo by mu až deset let za mřížemi.

Během vyšetřování Šaroch žádal po pražských kriminalistech opakovaně více času a společně s vyšetřovatelem kauzy Pavlem Nevtípilem loni v lednu hájil v Poslanecké sněmovně policejní žádost o zbavení poslanecké imunity Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. A tvrdil, že obvinění je odůvodněné.

Policisté byli totiž při zahájení stíhání přesvědčeni, že Babišovi spolupracovníci pod jeho dohledem účelově vyčlenili z holdingu Agrofert firmu Farma Čapí hnízdo. Její vlastnickou strukturu zastřeli tak, aby vypadala jako začínající podnik. Společnost díky tomu uspěla se žádostí o evropské dotace pro malé a střední podniky a získala 50 milionů korun z evropských peněz na stavbu luxusního komplexu poblíž Benešova.

Babiš od začátku jakékoli pochybení odmítal. Tvrdil, že je nevinný a že jde o politickou kauzu. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v případu také obviněn. Jeho stíhání ale skončilo již v květnu.

Rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo ale není definitivní. Zasáhnout může ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který rozhodnutí může zrušit, nebo potvrdit. Čas na to má tři měsíce, tedy do 17. prosince. Případ také nyní posoudí Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Šarochovo rozhodnutí se netýká Andreje Babiše mladšího, který je vyšetřován samostatně. Jeho právník Petr Topinka ale předpokládá, že by se mělo stejně postupovat i v jeho případě.

Kauza Čapí hnízdo

2006 — začátek přestavby Přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo začala v roce 2006.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert Andreje Babiše. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

2008 — dotace V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Farma byla dokončena a otevřena v červnu 2010. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal. Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla v červnu 2014 poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Sloučila se s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu.

Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas Dotaci 50 milionů korun na projekt Čapí hnízdo schválil výbor Regionální rady ROP Střední Čechy v srpnu 2008.

2013 — kauza Čapí hnízdo O projekt se později začala zajímat média. V říjnu 2013 Babiš řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

V té době Babišovo hnutí ANO mířilo za úspěchem ve volbách do sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že firmě půjčil 400 milionů Kč a má tam pronajatu jednu budovu.

2016 — OLAF Okolnosti získání dotace začala v lednu 2016 vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům (OLAF).

Babiš, který byl od ledna 2014 ministrem financí, v březnu 2016 řekl, že zná jméno vlastníka Čapího hnízda z doby žádosti o dotaci, nechce ho ale prozradit. O 20 dní později na mimořádné schůzi sněmovny řekl, že farmu tehdy vlastnily jeho dvě děti a bratr partnerky (nyní manželky).

2017 — vydání Babiše a Faltýnka V srpnu 2017 policie zaslala do sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací.

V září Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál. Babišova rodina podle policie pomáhala krýt jeho vliv na Farmu Čapí hnízdo, Mayerová údajně pochybnou žádost o dotaci podepsala a Nenadál působil ve Farmě Čapí hnízdo a Mayerovou zplnomocňoval k některým podpisům.

Faltýnek a další tři manažeři působili ve firmách, kterým patřila Farma Čapí hnízdo před schválením dotace. Podle policie umožnili Babišovým blízkým firmu převzít.

Skupinu policie obvinila z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, Babiš je ohrožen pěti až deseti lety vězení.

V říjnu 2017 hnutí ANO vyhrálo volby a se zvolením získali Babiš a Faltýnek znovu imunitu. Sněmovna na novou policejní žádost oba opět vydala.

Státní zástupce poté rozhodl o pokračování trestního stíhání Babiše, který je od 6. prosince 2017 předsedou vlády, a Faltýnka.

2018 — konec kauzy pro Faltýnka Letos v květnu státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a Farma Čapí hnízdo, zrušil.

Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas V prosinci 2017 uzavřel své vyšetřování OLAF. Podle později zveřejněné zprávy byly podány při žádosti o dotaci nepravdivé informace. Babiš dříve řekl, že Agrofert kvůli vyšetřování OLAF podal stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU.

Počátkem května úřad ROP Střední Čechy vyzval firmu Imoba, aby dotaci do 30 dnů dobrovolně vrátila. Později Imobě lhůtu prodloužil do 29. června. Imoba 21. června souhlasila s vrácením dotace, dohodu poté schválil výbor ROP Střední Čechy, který dotaci přidělil. Imoba vrátila padesátimilionovou dotaci, většina peněz skončí ve státním rozpočtu, část dostane kraj.

2019 — ukončení vyšetřování Na konci března policie ukončila vyšetřování celého případu a vyloučila z něj premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ten žije ve Švýcarsku a české policii se ho nepodařilo vyslechnout. „Mohlo by to zpomalovat zbylou část řízení,“ zdůvodnil krok mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Obhájci obviněných se na začátku dubna ohradili proti možným únikům z vyšetřování případu. Pokud by se zveřejněné informace potvrdily, vzniklo podle nich podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Apelovali proto, aby se věc „neprodleně“ prověřila. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) to ovšem na dotaz serveru iROZHLAS.cz odmítla s tím, že stížnost obhájců je neodůvodněná.

V polovině dubna vyšetřovatelé navrhli českého premiéra i další obviněné s výjimkou Babišova syna obžalovat. Spis doručili státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, který bude o obžalobě rozhodovat.

2. září 2019 Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že dozorový státní zástupce Šaroch předložil svému nadřízenému Martinu Erazímovi konečné rozhodnutí, v jehož rámci změnil svůj původní právní názor na posouzení věci. Podle Deníku N navrhl zastavení stíhání.

13. září 2019 Vedoucí městský státní zástupce Erazím informoval, že se „ztotožnil“ se šarochovým názorem a trestní stíhání všech obviněných v kauze zastavil. Případ nyní poputuje k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který má na přehodnocení verdiktu tři měsíce.