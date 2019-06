Pražskou policii povede dosavadní šéf dopraváků Lerch. S Čapím hnízdem to podle Švejdara nesouvisí

Jan Ptáček nastoupí na pozici ředitele pardubické krajské policie, kterou dříve zastával právě Švejdar. Na Lerchovo místo bude vyhlášeno výběrové řízení.

Vedením bude zatím pověřen Jaroslav Řehák, současný vedoucí odboru služby dopravní policie Libereckého kraje.

„Změna je z mého pohledu dobrá. Pan brigádní generál Tomáš Lerch je odborník, který na ředitelství služby dopravní policie prokázal své velmi dobré manažerské schopnosti. Má respekt, má úctu a pražská policie bude pod jeho vedením dále vzkvétat,“ vysvětlil policejní prezident Jan Švejdar.

Zároveň Lerchovi poděkoval za odvedenou práci v čele dopravní policie. Švejdar pak také odmítl, že Ptáčkův odchod souvisí s kauzou Čapí hnízdo, ve které je obviněn mimo jiné premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Případ vyšetřovala právě pražská policie, která ho už uzavřela a předala státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, jenž rozhodne, zda podá obžalobu a případ se dostane k soudu. „Ta změna je součástí řetězce změn, které spolu navzájem souvisí,“ vysvětlil Švejdar.

„Považuji to za velkou výzvu. Po šesti letech ve funkci ředitele dopravní policie je to možnost rozšířit si zkušenosti a získat nové dovednosti. Beru to jako další moment v kariéře policisty,“ řekl pro Českou televizi Lerch.

„Odcházím s dobrým pocitem. Základní změny, které jsem chtěl, se mi podařily,“ řekl České televizi končící ředitel pražské policie a vyzdvihl například práci policie na pražském Václavském náměstí.

Změny v čele pražské policie

Policejní prezident Jan Švejdar | Zdroj: Policie České republiky

Poslední změny v čele pražské policie nastaly loni v létě. Tehdejší náměstek ředitele středočeské policie Jan Ptáček v červnu vystřídal Miloše Trojánka.

Trojánek vedl pražskou policii od prosince 2015, do jejího čela přišel z funkce ředitele v Jihočeském kraji.

A podle Policejního prezidia odešel z osobních důvodů na vlastní žádost, a to na pozici krajského policejního ředitele na Vysočině.

Trojánek se v minulosti opakovaně zastával podřízeného Pavla Nevtípila, který vyšetřoval kauzu Čapího hnízda, proti zpochybňování jeho práce ze strany politiků včetně premiéra Babiše. Navzdory tomu, že policie výroky politiků běžně nekomentuje.