Kdy se dozvíme, co napsal OLAF o Čapím hnízdu? Ministerstvo financí si nejprve nechává zpracovat analýzu

Ministerstvo financí si nechává zpracovat právní analýzu, zda může zveřejnit zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. O povolení zveřejnit zprávu požádalo i OLAF, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Informace, které bude možné zveřejnit, by chtěla poskytnout v řádu dnů. Kvůli padesátimilionové dotaci pro farmu Čapí hnízdo byl v Česku obviněn premiér Andrej Babiš (ANO). Praha 17:30 28. prosince 2017

„Dokud nebudu mít zpracovanou analýzu od právníků, informace od OLAFu, případně se obrátím na dozorujícího státního zástupce, tak ministerstvo financí zprávu zveřejnit nemůže,“ řekla Schillerová. Vyjádření státního zastupitelství chce získat z toho důvodu, že se nechce dopustit maření vyšetřování v případě farmy Čapí hnízdo. Na OLAF se české ministerstvo obrátilo ve středu.

Schillerová také uvedla, že sama zprávu OLAF nečetla. Dokumentem se podle ní zabývají pouze úředníci ministerstva, kterým daná problematika přísluší.

Ministerstvo financí zprávu OLAF obdrželo ve středu a předalo ji ministerstvu pro místní rozvoj, vedení ROP Střední Čechy a Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ), které se případem farmy Čapí hnízdo zabývají. NSZ dnes v tiskové zprávě oznámilo, že dokument předá Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

K obsahu zprávy nebude NSZ poskytovat žádné informace, protože dokument může sloužit jako důkaz v probíhajícím trestním řízení a zveřejněním podrobností by mohlo být mařeno trestní řízení.

O poskytnutí zprávy OLAF požádali ministerstvo financí poslanci několika stran v čele s Piráty a Dominikem Ferim z TOP 09. Argumentují tím, že informace jsou důležité pro posouzení žádosti o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli financování Čapího hnízda. Policie oba politiky viní z podvodu.

Ministerstvo financí posuzuje, co může z vyšetřovací zprávy zveřejnit. To by mohlo být známo za zhruba dva týdny. „Je zde patnáctidenní lhůta, a to v případě, že nedojde k prodloužení z jednoho ze zákonných důvodů,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Michal Žurovec. Zpráva má podle něj zhruba padesát stran a je napsána v angličtině.