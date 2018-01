Přehledně: to nejdůležitější, co napsal OLAF ve zprávě o Čapím hnízdě

Hospodářské noviny a Lidové noviny v úterý odtajnily obsah zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která se týká dotace na Farmu Čapí hnízdo. V dokumentu, který české ministerstvo financí zatím odmítá zveřejnit, OLAF konstatuje, že farma neměla na dotaci nárok. Server iROZHLAS.cz sestavil přehled nejdůležitějších informací, které ze zprávy vyplývají. Praha 19:20 9. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle Hospodářských novin nevyznívá obsah zprávy OLAF pro premiéra Andreje Babiše příznivě. Dokument totiž potvrzuje závěry české policie, která předsedu hnutí ANO podezřívá z podvodu. Zpráva evropského úřadu na 48 stranách psaných v anglickém jazyce vysvětluje, proč podle OLAF nemělo Čapí hnízdo na finanční pomoc nárok - opírá se přitom o několik zjištění.

Podle novin se v materiálu hned na několika místech vyskytuje anglický termín pro podvod (fraud), úředníci zmiňují i četné nesrovnalosti (irregularities), ke kterým mělo v souvislosti se snahou dosáhnout na finanční pomoc z evropských fondů dojít.

Nepravdivé informace

Ve zprávě, kterou v několika citacích Hospodářské noviny zveřejnily, se hovoří například o tom, že zástupci farmy kvůli získání téměř 50milionové dotace uváděli nepravdivé informace, jiná fakta naopak zůstala zatajena.

„Vyšetřování dále zjistilo, že představitelé příjemce dotace v době, kdy předložili žádost o podpoření svého projektu a podepsali dohodu o poskytnutí financování v roce 2008, řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili. Zatajená informace dokazuje, že společnost, která získala dotaci, netrpěla handicapy typickými pro malé a střední podniky. Na základě příslušné legislativy je tedy Evropská komise oprávněná odmítnout finanční pomoc takovémuto žadateli o dotaci. “ Zpráva OLAF (citováno HN)

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně také nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Porušení zákonů

Podle vyšetřovatelů došlo za účelem získání dotace k porušení českých i evropských zákonů. OLAF také českou justici upozornil, že mohlo dojít ke spáchání trestných činů.

Česká policie už kvůli Čapímu hnízdu obvinila 11 lidí. Babiš podle kriminalistů skupinu páchající údajný podvod řídil, měl tak spáchat dotační podvod a poškodit finanční zájmy Evropské unie. Jaroslava Faltýnka (ANO) policie vnímá jako pomocníka, měl se dopustit dotačního podvodu ve formě účastenství.

„Za těchto okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů. (…) Tato porušení mohou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU.“ Zpráva OLAF (citováno HN)

Oba politici jakákoli obvinění odmítají a označují je za politicky vykonstruované. V případě prokázání viny jim hrozí pět až deset let za mřížemi. Deník Právo dříve uvedl, že obviněni budou všichni, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání.

Rodinné vazby

V kauze figurují také Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes.

Premiér předloni prohlásil, že farmu před žádostí o dotaci převedl právě na své příbuzné, skryté za anonymními akciemi. Podle názoru vyšetřovatelů OLAF tím ale Čapí hnízdo získalo neoprávněnou výhodu: farma zůstala s Agrofertem nadále provázaná.

„Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami vlastnícími Farmu Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert Holding, a. s., se zdají být takové, že těmto osobám dávají příležitost pracovat společně za účelem vykonávání vlivu nad obchodními rozhodnutími těchto firem, což znemožňuje, aby bylo na obě firmy nahlíženo jako na sobě navzájem nezávislé. Tyto dvě firmy mohou být pro účely příslušné legislativy považovány za "propojené", a to proto, že skrze skupinu fyzických osob jednajících společně představují jednu ekonomickou jednotku.“ Zpráva OLAF (citováno HN)

Uměle vytvořené podmínky

OLAF také upozorňuje, že nebylo možné během čerpání dotace monitorovat a ověřovat, že je daná firma pro čerpání peněz způsobilá. Došlo tak k porušení principu transparentnosti.

„Vedle toho následný prodej akcií společnosti novým vlastníkům v prosinci 2007 může být považován za skutek, jehož cílem bylo získat výhodu v rozporu s cíli příslušného evropského práva, a to tím, že byly uměle vytvořeny podmínky nutné pro získání takovéto výhody."

„Anonymní vlastnická struktura společnosti, která dotaci dostala, neumožnila během trvání projektu trvalý monitoring a ověřování toho, jestli je příjemce způsobilý pro podporu určenou pro malé a střední podniky, což není v souladu s obecným principem transparentnosti, který platí při využívání peněz z fondů EU.“ Zpráva OLAF (citováno HN)

Obvinění ROP Střední Čechy

S obsahem zprávy evropského úřadu se seznámily také Lidové noviny. Ty upozornily, že OLAF z podílu na nesrovnalostech okolo Čapího hnízda obviňuje i Regionální operační program (ROP) Střední Čechy. Ten je podle listu zodpovědný za to, že ke schválení podpory pro projekt vůbec došlo.

V létě 2008, kdy ROP o dotaci rozhodoval, měl k dispozici posudky. „Oba zpochybnily, že by tak malý podnik, jako bylo Čapí hnízdo, bez historie a obratu mohl získat na spolufinancování avizovaný stamilionový úvěr od české dceřinné banky HSBC. Experti proto navrhli, ať žadatel doplní a vysvětlí, jak si chce hotovost zajistit, neboť bez toho projekt hodnotit nelze,“ píší noviny.

„Příjemce dotace nebyl nikdy vyrozuměn o tomto externím hodnocení a nikdy nebyl požádán, aby objasnil problematické prvky. Navzdory závažnosti expertních komentářů a absenci vysvětlení od žadatele byl projekt schválen.“ Zpráva OLAF (citováno LN)

Na postup ROP Střední Čechy kontroloři z OLAF upozornili evropské generální ředitelství pro regionální rozvoj (DG Regio). To listu potvrdilo, že se závěry zabývá.

Agrofert na závěry evropských kontrolorů reagoval prostřednictvím svého právního zástupce Václava Knotka. Ten Lidovým novinám řekl, že závěry evropských auditorů odmítá.

„Farma Čapí hnízdo se skupinou Agrofert propojena nebyla! Skutečnost, zda určitý subjekt splňuje podmínky dotace, je povinen zkoumat orgán, který ji přiděluje, a to ještě před jejím přidělením. V tomto případě ROP Střední Čechy nejen dotaci udělil, ale i při opakovaných kontrolách potvrdil, že podmínky dotace byly plněny,“ uvedl.

Schůzka imunitního výboru

Ke zprávě OLAF má od pátku přístup devatenáct členů mandátového a imunitního výboru sněmovny. Neznamená to nicméně, že budou moct zprávu zveřejnit.

O tom, zda poslancům doporučí vydání Babiše a prvního místopředsedy hnutí ANO Faltýnka k trestnímu stíhání výbor jednal v úterý. Schůzi ale přerušil. Znovu se poslanci sejdou příští úterý, kdy před ně předstoupí i premiér Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek. Poté by mohl výbor ohledně policejní žádosti o vydání k trestnímu stíhání obou politiků dát sněmovně své stanovisko.

