HN: Zpráva OLAF popisuje Andreje Babiše jako muže v pozadí dotační kauzy

Vyšetřovatelé z Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) přisuzují předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi významnou roli v kauze dotací pro Čapí hnízdo. Napsaly to Hospodářské noviny, které se odkazují na závěry vyšetřování, jež mají k dispozici. Zpráva podle nich připomíná, že Andrej Babiš podepsal za Agrofert důležité dokumenty nebo zaplatil za akcie farmy pro své příbuzné. Praha 9:58 11. ledna 2018

Premiér Andrej Babiš při rychlém pohledu do zprávy z vyšetřování OLAF nevypadá jako hlavní aktér, z podrobného čtení ale vychází, že ho vyšetřovatelé považují za významnou postavu celého případu, uvádí Hospodářské noviny s odkazem na zprávu, které v celém znění zveřejnily ve čtvrtek.

OLAF má za to, že Babiš byl s Čapím hnízdem bezprostředně spjatý i v čase, kdy farma oficiálně nepatřila holdingu Agrofert a vystupovala jako malý nezávislý podnik, tedy v letech 2008 až 2013.

Babiš v reakci na dotaz deníku řekl, že zprávu nečetl a jeho jméno se v ní nevyskytuje: „Zprávu máte, takže dobře víte, že moje jméno v ní není. Takže o mně vyšetřovatelé nemohou psát.“

Premiérovo jméno se ve zprávě objevuje několikrát.

Nejen Čapí hnízdo

Česko by navíc podle deníku mohlo kvůli kauze Čapí hnízdo přijít o peníze z Regionální operačního programu Střední Čechy. Zpráva OLAF totiž upozorňuje na jeho problematické fungování mezi lety 2007 až 2013.

Kvůli podezřením na několik podvodů a chyb přitom Evropská komise už dřív prověřovala Regionální operační program Severozápad - tedy z Ústeckého a Karlovarského kraje. Tehdy komise nařídila audit.

Česko pak kvůli podvodům přišlo o víc než 2,5 miliardy korun, uvádí Hospodářské noviny.

Stejná situace by teď mohla nastat i ve středních Čechách. V případě odhalení závažných problémů by Česko muselo vrátit určité procento z celkového objemu regionálního programu, ve kterém je přes 14,5 miliardy korun.

Jinou variantou pak může být i to, že peníze na dotace by museli vrátit konkrétní příjemci projektů, u kterých by audit objevil podvody. Jak ale deníku potvrdilo ministerstvo financí, audit může být i v případě, že stát stáhne žádost o proplacení Čapího hnízda a dalšího problematického projektu v Kosmonosích z evropského rozpočtu.