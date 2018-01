OLAF: Hlavní odpovědnost v kauze Čapí hnízdo mají Babišovi exspolupracovníci Mayerová a Nenadál

V kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo se většinou zmiňují hlavně jména premiéra Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO). Hned na první straně závěrečné zprávy zmiňuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) jako hlavní viníky konzultantku pro evropské fondy Janu Mayerovou a bývalého manažera Agrofertu Josefa Nenadála. Jsou totiž podepsaní pod žádostí o udělené dotace, píšou Hospodářské noviny. Oba už kvůli tomu čelí trestnímu stíhání. Praha 9:40 10. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová (ANO) | Foto: Petr Lemberk / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vyšetřování zjistilo, že představitelé příjemce dotace (…) řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili," citují Hospodářské noviny ze závěrečné vyšetřovací zprávy OLAF.

Mayerová s Nenadálem měli v žádosti o dotaci tvrdit, že Čapí hnízdo spadá do kategorie malý nebo střední podnik. OLAF ale tvrdí, že farma i nadále zůstala propojená s Agrofertem.

Mayerová, která je náměstkyní jihlavského primátora a dříve pracovala na ministerstvu financí, odpovědnost za žádost připustila. „Pokud by bylo někdy prokázáno pochybení, tak jde odpovědnost primárně za mnou jako osobou, která je pod žádostí podepsána," reagovala.

Pokud by úřady dokázaly nějaké pochybení, otevřela by se tím podle Mayerové Pandořina skříňka. „Neznám snad projekt, kde by informace v žádosti plně odpovídaly následné realitě,“ dodala Mayerová. Nenadála se nepodařilo listu kontaktovat.

Oslovení odborníci se shodují, že Mayerová s Nenadálem, kterým hrozí až 10 let vězení, nemusí být odsouzeni. V podobných případech je podle nich totiž důležitější než člověk, který něco podepsal, osoba, která celou věc řídila.