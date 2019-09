OLAF: Na svých závěrech u Čapího hnízda trváme, do práce českých úřadů ale nemůžeme zasahovat

Podezření z dotačního podvodu. K tomu před dvěma lety došel Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který se unijní dotací pro farmu Čapí hnízdo zabýval z anonymního podnětu. Šetření ale ve svém rozhodnutí o zastavení stíhání aktérů politicky citlivé kauzy zpochybnil státní zástupce Jaroslav Šaroch, který případ dozoroval. Podle něj kontroloři z Bruselu nezkoumali to, co měli. OLAF si však na svých závěrech trvá, jak uvedl pro iROZHLAS.cz. Původní zpráva Praha/ Brusel 14:11 25. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Profimedia

„OLAF trvá na svých závěrech uvedených v závěrečné zprávě,“ uvedla Emily Fairlessová z tiskového oddělení evropského úřadu na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda přehodnotí výsledek svého šetření ve světle aktuálního verdiktu Jaroslava Šarocha. Ten stíhání českého premiéra Andreje Babiše (ANO), jeho rodiny i někdejších spolupracovníků v polovině září stopl.

Šaroch z kauzy Čapí hnízdo zastavil 17 procent svých případů. ‚Počítají se tam i amnestie,‘ říká Číst článek

Unijní kontroloři na konci roku 2017 ve své zprávě podobně jako čeští policisté konstatovali, že existuje podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Vycházeli především z rodinných vazeb mezi vlastníky farmy Čapí hnízdo a holdingu Agrofert i působení obou firem na sousedních trzích. Podle úřadu tak tvořily „jedinou ekonomickou jednotku“.

Jenže Šaroch závěry evropského úřadu odmítl. „Při vědomí závěru Úřadu OLAF, který dovodil činnost společností FČH (Farma Čapí hnízdo, pozn. red.) a Agrofert na sousedních trzích, je nezbytné zopakovat, že Úřad OLAF učinil tento závěr na základě analýzy skutečné hospodářské (podnikatelské) činnosti společnosti FČH v období od roku 2009. Takovou analýzou však pro činnost obviněných z konce roku 2007 a první poloviny roku 2008 nelze argumentovat (…),“ uvedl státní zástupce na 78. straně usnesení o zastavení stíhání.

Zjednodušeně řečeno: OLAF nezkoumal období, kdy mělo k trestnému činu dojít (tedy když se žádalo o evropskou dotaci). A podle Šarocha ani nemohl. Čapí hnízdo do té doby nevykázalo žádnou hospodářskou činnost, jinou ekonomickou analýzu vztahů tak podle něj nešlo provést.

Jiný právní rámec

Teď to ovšem vypadá, že OLAF dává od Čapího hnízda ruce pryč. Argumentuje tím, že projekt farmy Čapí hnízdo nakonec z evropských peněz placen nebyl. „České orgány vyňaly projekt ze závěrečného financování v souladu s doporučením OLAFu,“ pokračovala Fairlessová.

Narážela tak na to, že téměř padesátistránkový dokument zaslaný Evropské komisi i českým úřadům současně obsahoval doporučení, jak mají ve věci dále postupovat. Stopku pro stíhání obviněných tak nechtěla Fairlessová z evropského úřadu dále komentovat. „Dotčený program, tedy Regionální operační program Střední Čechy, byl již uzavřen. OLAF nemůže komentovat postup národních justičních orgánů,“ doplnila.

Pravomoce OLAF Hlavním cílem tohoto evropského úřadu je chránit finanční a ekonomické zájmy Evropské unie. Vyšetřuje tak podezření na podvody, korupci a další nesrovnalosti týkající se unijních institucí. Výsledky své práce OLAF předává Evropské komisi i příslušným úřadům členských států, a to ve formě doporučeních, která ovšem nejsou závazná. Od roku 2010 má na svém kontě téměř 2000 uzavřených případů, mezi něž patřila i kauza Čapí hnízdo.

Šéf OLAFu pro vyšetřování Ernesto Bianchi přitom zkraje září Radiožurnálu řekl, že se unijní kontroloři budou chtít s rozhodnutím českých orgánů seznámit a případně se z něj i poučit. „Právní rámec Evropské unie se může od toho českého lišit. Někdy taková situace nastane,“ popsal.

„Možná tam jsou věci, které by nás mohly zajímat a ze kterých bychom s mohli vzít lekci. Snažíme se dělat naši práce nejlépe, jak umíme,“ dodal.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho příbuzných v pátek 13. září po téměř čtyřech letech. Předseda vlády, jeho rodina i někdejší spolupracovníci čelili obvinění z údajného dotačního podvodu a z poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se Babišova vina potvrdila, hrozilo by mu až deset let za mřížemi.

Babiš od začátku jakékoli pochybení odmítal. Tvrdil, že je nevinný a že jde o politickou kauzu. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v případu také obviněn. Jeho stíhání ale skončilo již v květnu.

Rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo ale není definitivní. Zasáhnout může ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který rozhodnutí může zrušit, nebo potvrdit. Čas na to má tři měsíce, tedy do 17. prosince. Případ také nyní posoudí Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Prezident Miloš Zeman už avizoval, že je připraven udělit všem aktérům kauzy abolici, premiér reagoval, že by ji nepřijal.