Dotaci na Čapí hnízdo by měl řešit Brusel. Proto nechceme vyjmutí, říkají středočeští opoziční politici

Středočeští opoziční politici mají většinu ve Výboru Regionální rady, která spadá pod Regionální operační program Střední Čechy. Ta na přelomu ledna a února pravděpodobně rozhodne o ponechání, nebo vyřazení Čapího hnízda z evropského dotačního programu.

PŘEHLEDNĚ: Čapí hnízdo unijní peníze dostat nemůže, píše OLAF. Zaplatí desítky milionů Češi? Číst článek

Osm z patnácti členů výboru Hospodářským novinám potvrdilo, že budou hlasovat proti vyjmutí projektu. Jde o politiky ODS, TOP 09 a STAN.

„Pokud bychom to vyjmuli, dotace už nebude evropská, ale národní. Zároveň by to znamenalo, že je to pro unii uzavřená záležitost. Proto chceme, aby se tím nadále zabývala Evropská komise," řekl Hospodářským novinám, které na záměr středočeských opozičních politiků upozornily, jeden z členů výboru Jan Jakob (TOP 09).

Vyjmutí dotací

Kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro Farmu Čapí hnízdo policie obvinila premiéra Andreje Babiše, Jaroslava Faltýnka (oba ANO) a dalších devět lidí. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu. Oba podezření odmítají a hovoří o politické motivaci stíhání.

Poslanci nahlížejí do zprávy OLAFu k Čapímu hnízdu. 'Slovo podvod se tam objevuje,' řekl Pirát Michálek Číst článek

Poslanecká sněmovna vydala Babiše i Faltýnka v minulém funkčním období ke stíhání, nyní o nové policejní žádosti rozhoduje znovu, protože oba v říjnových volbách obhájili mandát a znovu tím získali imunitu v plném rozsahu.

Případ vyšetřoval také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Ten vydal závěrečnou zprávu, kterou má k dispozici jak Městské státní zastupitelství, tak ministerstvo financí. To ze zprávy zveřejnilo tři odstavce, podle kterých OLAF doporučuje vyjmout dotaci z projektů financovaných Evropskou unií. To navrhlo minulý týden také ministerstvo financí. To ale musí schválit Regionální rada Regionálního operačního programu Střední Čechy.