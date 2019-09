Čeští politici vyjadřují k rozhodnutí o Čapím hnízdě respekt i pochybnosti. Piráti volají po přezkoumání

Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo po téměř čtyřech letech vyšetřování všech aktérů kauzy Čapí hnízdo. V případu čelil obvinění z údajného dotačního podvodu kolem středočeské farmy premiér Andrej Babiš (ANO), jeho rodina i spolupracovníci. „Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost,“ uvedl na svém twitterovém účtu předseda opoziční ODS Petr Fiala. Praha 12:28 13. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím rozhodnutí zdůvodnil tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splnila podmínky malého a středního podniku, na podporu z unijních peněz tak měla nárok.

Žalobci stopli stíhání Babiše i dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili Číst článek

„Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala,“ píše městský státní zástupce Martin Erazím v tiskové zprávě s tím, že byla farma správně posouzena jako nezávislý podnik.

„Po letech vyšetřování tak zcela změnilo názor na věc, což se děje v 1 % případů,“ napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Vyčlenění Čapího hnízda bylo účelové. Rozhodnutí není finální a mělo by ho přezkoumat Nejvyšší státní zastupitelství v Brně,“ napsal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Piráti považují za neudržitelné tvrzení žalobců, že Čapí hnízdo bylo nezávislou firmou. Její vyčlenění z Agrofertu bylo zjevně účelové, napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na silné argumenty čeká také předseda STAN Vít Rakušan. Babiš podle něj svými výroky vyšetřování přinejmenším nepřímo ovlivňoval. „Rozhodnutí je třeba respektovat,“ řekl novinářům ve sněmovně.

Velice stroze se k rozhodnutí Městského státního zastupitelství vyjádřil na sociálních sítích předseda poslanceckého klubu TOP09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Je tu někdo překvapený?“ napsal.

„Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost,“ uvedl na svém twitterovém účtu předseda opoziční ODS Petr Fiala. K zastavení vyšetřování se vyjádřil v sérii příspěvků.

„Žijeme v právním státě. KDU-ČSL respektuje rozhodnutí státního zastupitelství. Jsem ale přesvědčen, že postup Agrofertu byl v rozporu s byť elementárními etickými principy.," napsal předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Babišovy problémy by nyní podle něj konečně mohly přestat paralyzovat vládu. „Jsou oblasti, které potřebuji řešení – třeba hrozící krach domácí zdravotní péče nebo sociálních služeb,“ dodal pro ČTK šéf lidovců.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek pak na svém twitterovém účtu uvedl: „Věřím, že ne stylem ‚naši‘ na spravedlnost klekli.“

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že SPD od počátku případu ctila presumpci neviny. „Já myslím, že je to dobrá zpráva pro Českou republiku, protože v okamžiku, kdy mělo Česko trestně stíhaného premiéra, tak to zatěžovalo všechny v České republice. Přitahovalo to pozornost ze zahraničí,“ uvedl pro Radiožurnál.

Šéf komunistů Vojtěch Filip ČTK napsal, že se jedná o konečné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým trestní řízení končí.

