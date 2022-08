Bradáčová si vyžádala spis k možným podvodům s reklamou na Čapím hnízdě. Prověří odložení kauzy

Trestní řízení kvůli možnému daňovému podvodu s reklamou na resortu Čapí hnízdo, který patří do svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše (ANO), pokračuje. Úřad vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové si vyžádal spis a bude provádět tzv. dohled, zjistil server iROZHLAS.cz. Policie před více než měsícem případ smetla ze stolu s tím, že nemá dostatek důkazů. A tento verdikt před dvěma týdny potvrdil i žalobce, který případ dozoroval. Praha 5:00 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ve věci (…) bude vyšším státním zastupitelstvím, tj. Vrchním státním zastupitelstvím v Praze vykonán (…) dohled nad postupem státního zástupce.“

Žalobce potvrdil odložení reklamní větve kauzy Čapí hnízdo. Nenašel důvody, aby do případu zasáhl Číst článek

Tak mimo jiné zdůvodnilo městské státní zastupitelství, proč nemůže zveřejnit usnesení, kterým policisté a poté žalobce případ možného krácení daní na resortu odložili. Redakce iROZHLAS.cz o tento dokument žádala prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ze zamítavé odpovědi nicméně vyplývá, že úřad, který vede vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, prověrku práce dozorujícího státního zástupce Františka Partíka, který měl případ na starost, už zahájila. Konkrétně si vyžádal podklady pro kontrolu.

„K tomu již bylo ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze vyžádáno od povinného subjektu (Městské státní zastupitelství v Praze – pozn. red.) předložení kompletního spisu Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a dozorového spisu Městského státního zastupitelství v Praze,“ stojí v odpovědi na žádost redakce.

Server se na průběh prověrky zeptal úřadu Bradáčové také napřímo, ten ale odmítl postup komentovat. „Pokud by ve věci bylo vydáno jakékoli opatření či rozhodnutí, bude Vrchní státní zastupitelství informovat prostřednictvím svých webových stránek,“ vzkázal pouze prostřednictvím sekretariátu.

Žádné důkazy

Takzvanou reklamní větev vyčlenila policie v prosinci 2018 do samostatného šetření. Dceřinky Agrofertu si u farmy Čapí hnízdo objednávaly reklamní služby za desítky milionů korun. Farma si díky tomu v letech 2010 až 2014 přišla na 272 milionů korun. To vyvolalo podezření, že peníze ve skutečnosti nešly na reklamu, ale pomáhaly farmě splácet úvěr a firmám z holdingu snižovaly daně.

Inventura reklamní větve kauzy Čapí hnízdo: s jakými důkazy pracovali policisté, než případ odložili Číst článek

Z veřejně dostupných účetních závěrek farmy Čapí hnízdo vyplývá, že jí v období 2010 až 2014 poslal Agrofert sumy od 64,5 do 71 milionů korun ročně. Jak navíc upozorňuje posudek, který v roce 2014 pro policii vypracovala společnost Česká znalecká, kongresové centrum využívaly především společnosti z holdingu Agrofert. Reklama tak postrádala „elementární význam“.

Policie zjistila, že se reklama na farmě Čapí hnízdo skutečně objevila, problém byl ale její rozsah, a hlavně běžná cena. Ale jelikož neměli v ruce dostatek důkazů, že by cena nebyla obvyklá – a to ačkoliv pracovali s pěti znaleckými posudky – případ na konci června odložili. O měsíc později tento verdikt posvětil i dozorující státní zástupce.

Důkazy, se kterými policisté během vyšetřování mohli pracovat, v minulých týdnech server iROZHLAS.cz podrobně popsal. Šlo třeba o dva posudky, které zpochybňovaly příjmy farmy z reklamy, ale také varování od německého finančního úřadu, podle nějž mohlo docházet k daňovému podvodu, nebo svědectví bývalého manažera firmy, podle nějž měla být inzerce fiktivní. Více si můžete přečíst ZDE.

Fotogalerie (14)







Zásahy shora

Není to poprvé, co vrchní státní zástupkyně zasáhla do kauzy Čapí hnízdo. Žalobci pod vedením Lenky Bradáčové v minulosti kontrolovali práci státního zástupce Jaroslava Šarocha v takzvané hlavní větvi kauzy Čapí hnízdo, v níž se řeší možný padesátimilionový dotační podvod. Například konstatovali, že způsobil zbytečné průtahy v prošetřování.

Od Agrofertu k Agrofertu Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

Až Bradáčová dokončí svoji práci, na scénu může přijít také nejvyšší státní žalobce Igor Stříž. I ten má možnost do případu výrazně zasáhnout, a dokonce vrátit celou věc policii k došetření. To také udělal v případě hlavní větve kauzy Čapí hnízdo bývalý šéfžalobce Pavel Zeman. I proto je nyní Babiš se svojí bývalou spolupracovnicí Janou Nagyovou (dříve Mayerovou) v hlavní větvi kauzy obžalován a čeká na soud.

Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý už dříve uvedl, že Stříž se o vyšetřování reklamy na Čapím hnízdě zajímá. „Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž věc sleduje a bude se zajímat o výsledek přezkumu dozorovým státním zástupcem, případně o výsledek dohledové činnosti ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze. Teprve po těchto krocích se rozhodne, zda bude ve věci v rámci svých kompetencí činný,“ uvedl pro iROZHLAS.cz před několika týdny.

A Střížovu prověrku celé věci očekávají i na pražském městském zastupitelství. „V předmětné trestní věci lze důvodně předpokládat i postup Nejvyššího státního zastupitelství (…) tj. provedení kontroly skončené věci, v rámci které lze uložit přijetí opatření k nápravě případných pochybení,“ napsalo pražské městské státní zastupitelství redakci k zamítnutí žádosti o zveřejnění usnesení o odložení věci.

A důvod? „Tento předpoklad je založen na skutečnosti, že prověřované podezření z trestné činnosti souvisí s náklady na reklamní plnění poskytnuté společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., spojované s bývalým předsedou vlády České republiky Ing. Andrejem Babišem, tedy s osobou veřejně a politicky činnou.“

Koncern Agrofert pochybení odmítá. „Případ byl policií i státním zástupcem odložen, nemáme informace o dalších procesních krocích ze strany policie ani státního zastupitelství. Nemůžeme se k nim tak ani vyjádřit. Jsme však přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí Pavel Heřmanský.

Podezření kolem reklamy červen 2008 - ekonom Karel Mojžišík ve svém posudku nedoporučuje přiznání dotace farmě, mimo jiné se odvolává na podezřele velkorysé plány na příjem z reklamy

- ekonom Karel Mojžišík ve svém posudku nedoporučuje přiznání dotace farmě, mimo jiné se odvolává na podezřele velkorysé plány na příjem z reklamy rok 2014 – finanční správa dostává od svých německých kolegů z Chemnitzu smlouvu na zajištění reklamy mezi společností Farma Čapí hnízdo a německým Agrofertem s podezřením na krácení daně

– finanční správa dostává od svých německých kolegů z Chemnitzu smlouvu na zajištění reklamy mezi společností Farma Čapí hnízdo a německým Agrofertem s podezřením na krácení daně květen 2017 – společnost Česká znalecká a. s. v dalším posudku k farmě uvádí, že provoz Čapího hnízda vydělával prakticky jen díky reklamě zadané koncernem Agrofert

– společnost Česká znalecká a. s. v dalším posudku k farmě uvádí, že provoz Čapího hnízda vydělával prakticky jen díky reklamě zadané koncernem Agrofert srpen 2017 – policie zasílá do sněmovny žádost o vydání Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací na farmu

– policie zasílá do sněmovny žádost o vydání Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací na farmu prosinec 2017 – OLAF ukončuje své vyšetřování možného dotačního podvodu, ve své závěrečné zprávě problém s reklamou zmiňuje i s odkazy na oba posudky

– OLAF ukončuje své vyšetřování možného dotačního podvodu, ve své závěrečné zprávě problém s reklamou zmiňuje i s odkazy na oba posudky prosinec 2018 – policie začíná oficiálně prověřovat možné daňové úniky spojené s reklamou

– policie začíná oficiálně prověřovat možné daňové úniky spojené s reklamou červen 2019 – policie zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo

– policie zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo srpen 2021 – prověřování prodlouženo o další čtyři měsíce

– prověřování prodlouženo o další čtyři měsíce prosinec 2021 – nová lhůta pro ukončení prověřování

– nová lhůta pro ukončení prověřování leden 2022 - policie prošetřování opět prodloužila do června 2022

- policie prošetřování opět prodloužila do června 2022 červen 2022 - policie případ odložila, protože pro trestný čin podle ní nejsou důkazy, verdikt ale ještě přezkoumá státní zástupce

- policie případ odložila, protože pro trestný čin podle ní nejsou důkazy, verdikt ale ještě přezkoumá státní zástupce červenec 2022 - úřad Vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové si vyžádal spis a zahájil tzv. dohledovou prověrku