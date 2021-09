Prodlužuje se i reklamní větev kauzy Čapí hnízdo. Čeká se na znalecký posudek ceny inzerce

Nejen vyšetřování dotačního podvodu. V kauze Čapí hnízdo se prodlužuje také práce policistů v reklamní větvi. Kriminalisté totiž v souvislosti s hospodařením farmy zkoumají zvlášť ještě podezření na daňové úniky. Čas na shromáždění důkazů měli původně do konce srpna. Nyní se jim však lhůta protáhla až do konce roku, zjistil iROZHLAS.cz. Čapí hnízdo si od firem Agrofertu přišlo díky inzerci na 272 milionů korun. Původní zpráva Praha 14:31 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská farma Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na základě aktuální informace mohu uvést, že nově stanovená lhůta pro skončení prověřování je do 31. prosince 2021,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Původní termín se tak prodloužil o další čtyři měsíce.

Rozhodnutí vrátit kauzu Čapí hnízdo k doplnění policii přezkoumá pražské vrchní státní zastupitelství Číst článek

Případ je stále ve fázi prověřování, dosud tak nebyl nikdo obviněn. Pochybnostmi kolem reklamních peněz, které do Čapího hnízda šly z podniků Agrofertu, se policisté začali zabývat už v rámci šetření možného dotačního podvodu.

Byla to jedna z indicií naznačující propojení farmy s holdingem, který současný premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vložil 2017 do svěřenských fondů. Inzerce holdingových firem totiž tvořila hlavní část příjmů Čapího hnízda.

Konkrétně: díky reklamním injekcím si Čapí hnízdo přišlo v letech 2010 až 2013 na 272 milionů korun, což vyvolalo podezření, že peníze ve skutečnosti nešly na reklamu, ale pomáhaly farmě splácet úvěr a Agrofertu snížit si daně. Detektivové se proto rozhodli prověřit shromážděné informace v prosince 2018 samostatně.

Znalecký posudek

V červenci 2019 kriminalisté případ posunuli do další fáze a zahájili trestní řízení. Přesto – téměř po dvou letech – stále nemají hotovo. Mluvčí Cimbala redakci už dříve řekl, že důvodem je i delší časové období, které musí policisté projít. Nehledě na množství faktur a dalších daňových dokladů, které musí zkontrolovat v účetnictví.

„Prověřování se týká období více let, kdy jsou průběžně vyhodnocovány všechny získané poznatky,“ poznamenal mluvčí pražských žalobců. Ve věci navíc probíhá znalecké zkoumání a čeká se na jeho výsledek. Ukázat by mělo především to, zda ceny za reklamu nebyly předražené.

Hospodaření Čapího hnízda už dříve zkoumal ekonom Karel Mojžišík, a to na žádost dotačního úřadu v době, kdy farma žádala o 50milionovou dotaci z evropských peněz. A Mojžišík přiznání dotace nedoporučil. Farma totiž do žádosti napsala, že očekává výdělek 25 milionů korun ročně, což bylo podle posudku nereálné.

S vyčíslením škody, která kvůli možným daňovým únikům měla vzniknout státu, měla nyní policistům pomoci finanční správa. V květnu to napsal server Neovlivní.cz. „Finanční správa vždy poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení,“ reagovala mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová na dotaz, zda kvůli možným daňovým únikům farmy Čapí hnízdo spolupracuje s policií.

Nové svědectví

Pro vyšetřovatele by mohlo být důležité také nové svědectví, o kterém informovaly Seznam Zprávy. Napsaly o bývalém manažerovi farmy, podle něhož měla být inzerce fiktivní nebo výrazně nadhodnocená. V kauze Čapí hnízdo již podle serveru vypovídal a nyní se rozhodl svoji původní výpověď změnit. A přihlásil se kvůli tomu žalobcům.

Premiér Andrej Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stejně tak jakékoli pochybení kolem inzerce odmítá holding Agrofert. „Trváme na tom, že hospodaření farmy Čapí hnízdo vždy probíhalo plně v souladu s platnými zákony. Jakékoli ‚daňové delikty‘ můžeme jednoznačně vyloučit,“ uvedl mluvčí Karel Hanzelka.

Stejný termín, tedy konec srpna, byl stěžejní také pro hlavní větev kauzy Čapí hnízdo. A sice vyšetřování dotačního podvodu, ve kterém čelí obvinění premiér Babiš a exmanažerka holdingu Agrofert Jana Mayerová. V úterý, tedy v poslední den uložené lhůty, však dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl o vrácení případu k došetření policii. Ta by ho měla doplnit zejména o výslechy svědků, čas na to má do půlky září. Vrchní státní zastupitelství v Praze postup dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha přezkoumá.

Podezření kolem reklamy červen 2008 - ekonom Karel Mojžišík ve svém posudku nedoporučuje přiznání dotace farmě, mimo jiné se odvolává na podezřele velkorysé plány na příjem z reklamy

rok 2014 – finanční správa dostává od svých německých kolegů z Chemnitzu smlouvu na zajištění reklamy mezi společností Farma Čapí hnízdo a německým Agrofertem s podezřením na krácení daně

květen 2017 – společnost Česká znalecká a. s. v dalším posudku k farmě uvádí, že provoz Čapího hnízda vydělával prakticky jen díky reklamě zadané koncernem Agrofert

srpen 2017 – policie zasílá do sněmovny žádost o vydání Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací na farmu

prosinec 2017 – OLAF ukončuje své vyšetřování možného dotačního podvodu, ve své závěrečné zprávě problém s reklamou zmiňuje i s odkazy na oba posudky

prosinec 2018 – policie začíná oficiálně prověřovat možné daňové úniky spojené s reklamou

červen 2019 – policie zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo

srpen 2021 – prověřování prodlouženo o další čtyři měsíce

prosinec 2021 – nová lhůta pro ukončení prověřování