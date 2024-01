‚Není skončeno prověřování.‘ Policisté dostali novou lhůtu pro došetření kauzy reklamy na Čapím hnízdě

Státní zástupce souhlasil s prodloužením lhůty na prověřování kauzy reklamy na Čapím hnízdě. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Důvodem podle něj je fakt, že policie ještě nedokončila prověřování případu. „Nebylo proto možné zatím rozhodnout o dalším postupu,“ podotýká s tím, že nově by měla policie dokončit všechny úkony do března.

Praha 17:45 8. ledna 2024