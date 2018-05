OTÁZKY A ODPOVĚDI: Vrátit, nebo nevrátit dotaci za Čapí hnízdo? Imoba by se vyhnula případnému penále

Přesně 30 dnů má firma Imoba ze svěřenského fondu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) na dobrovolné vrácení dotace za Čapí hnízdo.

K vrácení padesátimilionové finanční injekce ji středočeský ROP vyzval poté, co konstatoval „porušení podmínek smlouvy“.

Dobrovolná výzva, která je podle ředitele Kamila Munii standardní, ale není závazná.

Pokud by firma dotaci vrátila, úřad by už nezahajoval daňové řízení. Tam by za Čapí hnízdo mohlo padnout i penále ve výši až sta procent.

Středočeský regionální úřad vyzval firmu Imoba k vrácení dotace za Čapí hnízdo, oznámil na začátku května ředitel úřadu Kamil Munia. Ještě před časem přitom na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda byla dotace pro farmu oprávněná, nechtěl odpovědět (celý rozhovor si můžete přečíst ZDE).

V rozhovoru pro Seznam Zprávy zase Munia prohlásil, že tvrzení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který píše o porušení pravidel a podvodu, je jedna věc a „právní kvalifikace v našem prostředí“ věc druhá. Podobně i v tiskové zprávě zaslané médiím středočeský ROP pouze informoval, že se úřad rozhodl dotaci vymáhat zpět, důvody ale nekonkretizoval.

Nyní Munia přiznal, že v přidělování dotace pro Farmu Čapí hnízdo shledal jeho úřad nesrovnalost. „Ale k čemu jsme dospěli, to nebudu komentovat. Zatím je to neveřejná záležitost,“ odpověděl Munia. Zda se podle ROPu může jednat o podvod, nechtěl říct. „Jako úřad nemáme kompetence rozhodovat o tom, jestli došlo, nebo nedošlo k podvodu. Řídíme se ve správní rovině, kde jsme naznali, že došlo k porušení podmínek smlouvy,“ doplnil.

Co to pro případ znamená? A bude středočeský úřad firmě vyměřovat penále? Server iROZHLAS.cz přichystal otázky a odpovědi o vymáhání padesátimilionové dotace za Čapí hnízdo.

Co to je dobrovolná výzva?

Takzvanou dobrovolnou výzvu k vrácení dotace umožňuje od roku 2015 zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

K dobrovolné výzvě přistupuje regionální úřad v případě, že na základě kontroly dojde k závěru, že příjemce chyboval. „Nedodržel (příjemce, pozn. red.) povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě,“ popisuje právník a odborník na daně a dotace Ondřej Moravec, jak vymáhání evropských peněz funguje.

Proč se úřad rozhodl dotaci za Čapí hnízdo nakonec vymáhat?

Středočeský ROP vycházel nejen ze zprávy evropského úřadu OLAF, ale i právní analýzy, kterou si za zhruba milion korun nechal zpracovat. A v neposlední řadě i na základě „vnitřní zjišťovací činnosti“, vysvětluje Munia. O oficiální kontrolu se ale nejednalo. „Zjišťovali jsme si další skutečnosti. Oficiální kontrola, která by byla z pozice řídícího orgánu, neprobíhala,“ uvedl Munia.



Je tato výzva prvním krokem při zjištění nesrovnalostí?

Podle ředitele středočeského ROPu Karla Munii ano. „Majitel musí dostat šanci vrátit dotaci dobrovolně. To je vždy první krok, postupujeme takto standardně u všech jiných příjemců,“ říká Munia. Nakolik jsou tyto výzvy úspěšné, ale nechtěl bez znalosti konkrétních statistik říct.



Premiér Andrej Babiš a farma Čapí hnízdo v obci Olbramovice ve Středočeském kraji | Foto: Reuters/Filip Jandourek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Také na regionálních úřadech, které server iROZHLAS.cz oslovil, zpravidla nejprve přistupují k vymáhání dotace formou dobrovolné výzvy. „Ve většině případů došlo k úhradě částky. Jednalo se o vrácení pouze části dotace, nikoliv celé částky,“ přibližuje praxi na ROP Jihovýchod tamní ředitel Artur Zatloukal. „V případě, že příjemce částku uhradí, je to považováno za splnění nápravného opatření,“ doplňuje ředitel Zatloukal.

„Ve většině případů příjemci vracejí dotaci na základě výzvy, v jednotkách případů je pak vymáhána v daňovém řízení,“ doplňuje jeho slova zase ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Libor Chlebiš.

Je tato výzva pro příjemce závazná?

Ne, pro příjemce dotace není tato výzva nikterak závazná, regionální úřady dávají na rozhodnutí 30 dnů. V případě Čapího hnízda uplyne lhůta 4. června.

Bude společnost Imoba platit penále?

Kdyby Imoba coby nástupnická firma Čapího hnízda na výzvu reagovala vrácením dotací, vyhnula by se tak případnému správnímu, respektive daňovému řízení. Zároveň by to znamenalo, že by jí středočeský ROP už například nemohl vyměřit penále, které může být i ve výši sta procent - tedy dalších zhruba padesát milionů.

To, jak upozorňuje právník Moravec, lze pouze při porušení rozpočtové kázně a vyměření odvodu. „Pokud je dotace vrácena, platí, že v rozsahu, v jakém je vrácena, nedošlo k porušení rozpočtové kázně,“ vysvětluje Moravec.

Zaplatí Imoba dotaci?

Zda Imoba dobrovolnou výzvu úřadu přijme, nechtěl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ještě komentovat. „Zatím v této věci není nic nového. Jakmile bude, určitě budeme média informovat,“ napsal pouze.

Kauza Čapí hnízdo V žádosti o dotaci na farmu Čapí hnízdo byly uvedeny nepravdivé a neúplné informace. Podle Hospodářských novin to uvádí zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který kauzu vyšetřoval. „OLAF je toho názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů (…). Tato porušení můžou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU,“ citoval deník ze zprávy. Kvůli dotaci 50 milionů obvinila česká policie 11 lidí. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle kriminalistů skupinu páchající údajný podvod řídil, měl tak spáchat dotační podvod a poškodit finanční zájmy Evropské unie. V případě prokázání viny mu hrozí až deset let za mřížemi. Druhého muže hnutí Jaroslava Faltýnka policie vnímala jako pomocníka, měl se dopustit dotačního podvodu ve formě účastenství. Oba politici jakákoli obvinění odmítali a označili je za politicky vykonstruovaná. Trestní stíhání Faltýnka a dalších tří osob státní zástupce před časem zrušil.