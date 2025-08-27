Hlavní líčení do voleb nebude, říká soudce Šott ke kauze Čapí hnízdo. Verdikt o vině není jistý
Nový rozsudek v kauze Čapí hnízdo do říjnových sněmovních voleb nepadne. Do té doby se nestihne nařídit ani hlavní líčení, uvedl pro server iROZHLAS.cz soudce Městského soudu v Praze Jan Šott, který má případ expremiéra Andreje Babiše a europoslankyně Jany Nagyové (oba ANO) na starosti. Usnesení, kterým odvolací vrchní soud zrušil zprošťující verdikt, podle svých slov již prostudoval. Dokument má 97 stran. Nyní bude možné doplňovat důkazy.
„Vzhledem k potřebě poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření a případným důkazním návrhům stranám řízení, což je nezbytné jak pro přípravu hlavního líčení, jež bude ve věci třeba nařídit, tak pro zachování a respektování práva obžalovaných na obhajobu, i s ohledem na časové možnosti senátu lze již nyní potvrdit, že hlavní líčení v této věci nebude nařizováno před termínem 3. října 2025,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz soudce Jan Šott.
Předseda senátu pražského městského soudu, který má případ možného dotačního podvodu kolem Farmy Čapí hnízdo na starosti, tak reagoval na to, zda by posun v kauze mohl nastat ještě před volbami do Poslanecké sněmovny.
Ty se uskuteční 3. a 4. října a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v nich obhajuje poslanecký mandát. A co víc: jeho partaj by nejen podle posledních průzkumů mohla s více než 32 procenty volby vyhrát.
Usnesení odvolacího Vrchního soudu v Praze má podle Šotta 97 stran. „Již jsem je prostudoval,“ uvedl dále soudce. Rozhodnutí společně se spisem případu doputovalo na městský soud minulý týden, ten posléze začal dokument doručovat také procesním stranám.
„Strany řízení budou nyní vyzvány, aby soudu sdělily, zda navrhují nové důkazy, a pokud ano, aby je specifikovaly, včetně odůvodnění případných důkazních návrhů,“ přiblížil Šott, jaký bude další postup.
To, že nakonec padne verdikt o vině, tak není jisté. Šott je totiž podle nálezu Ústavního soudu vázán názorem vrchního soudu pouze ve chvíli, kdy se nenajdou nové důkazy, které by výsledky rozhodování vyšší instance zpochybnily. V opačném případě bude mít možnost se odchýlit.
Soudní ping-pong
Obžaloba viní Babiše a Nagyovou z toho, že účelově vyvedli Farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na padesátimilionovou dotaci z evropských peněz určenou pro malé a střední podniky. Soudce Šott ale dvojici už dvakrát zprostil viny.
„Soud prvního stupně je (...) povinen vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl ustálen odvolacím soudem, nevyžádá-li si procesní vývoj doplnění dokazování. K takové potřebě mohou vést např. nově se objevivší, dříve nepředvídané poznatky.“Ústavní soud (nález ze dne 21. 3. 2023)
S tím se ovšem neztotožnil odvolací vrchní soud. Babiš s Nagyovou podle něj účelově prezentovali společnost Farma Čapí hnízdo v dotačním řízení jako malý podnik, ač si byli vědomi toho, že tato společnost ve skutečnosti kritéria malého podniku nesplňuje.
Osvobozující verdikt letos v červnu proto vrchní soud zrušil a věc vrátil k novému projednání. Nižší soud současně zavázal svým právním názorem, a to včetně závěru o vině. Dvojice tak na základě současného skutkového stavu nemůže být opět osvobozena.
Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové. Vinu mnohokrát odmítla i Nagyová.