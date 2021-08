Státní zástupce vrátil kauzu Čapí hnízdo policii k doplnění vyšetřování. Důvodem jsou nové informace

Kauza Čapí hnízdo se vrací k došetření policii. V úterý o tom rozhodl dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Vyšetřovatelům současně stanovil na doplnění důkazů dva týdny. Případ, ve kterém čelí obvinění z dotačního podvodu premiér Andrej Babiš (ANO) a exmanažerka holdingu Agrofert Jana Mayerová, se tak vrací do fáze vyšetřování. To by mělo být doplněno zejména o výslechy svědků. Praha 11:03 31. 8. 2021 (Aktualizováno: 11:58 31. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská farma Čapí hnízdo spadající do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dozorový státní zástupce ve věci v mediálním prostoru označované jako ‚kauza Čapí hnízdo‘ rozhodl dnešního dne o vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování,“ uvedl v úterý mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Důvodem pro vrácení kauzy jsou podle něj nové informace, které se objevily po ukončení vyšetřování.

„Státní zástupce i v průběhu zpracování věci vyhodnocoval veškerá nová zjištění, které vyplývala jak z podání obhajoby, tak z informací, které se objevily ve veřejných sdělovacích prostředcích, a dospěl k závěru, že některé informace mohou být pro další postup ve věci relevantní a je namístě se jimi blíže zabývat,“ pokračoval mluvčí.

Vyšetřování by podle Cimbaly mělo být doplněno zejména o výslechy svědků. Policisté na to mají čas dva týdny. „K doplnění vyšetřování uložil státní zástupce policejnímu orgánu pokyn, kterým stanovil lhůtu pro zajištění uvedených důkazů do poloviny měsíce září tohoto roku,“ doplnil mluvčí Cimbala s tím, že případ se tak vrací do fáze vyšetřování.

Nové důkazy v kauze předložila také obhajoba, jak nyní pro iROZHLAS.cz potvrdil advokát Josef Bartončík. „Nové důkazy jsem předložil, k jejich obsahu se nemohu vyjadřovat,“ napsal v SMS zprávě obhájce další aktérky případu – Jany Mayerové. Obhájce Andreje Babiše, advokát Michael Bartončík, na aktuální dotazy redakce zatím nereagoval. Stejně tak se k posunu v kauze dosud nevyjádřil sám premiér.

Policie ukončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo letos v květnu. Tým vyšetřovatelů pod vedením Pavla Nevtípila opětovně navrhl obžalovat premiéra Babiše a exmanažerku Agrofertu Janu Mayerovou z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se jejich vina prokázala, hrozilo by jim až deset let za mřížemi.

Trestní spis pak posuzoval dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ten měl tři možnosti: s návrhem policie se ztotožnit a podat obžalobu, trestní stíhání zastavit či věc vrátit k došetření. Nakonec zvolil poslední variantu.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch a policista Pavel Nevtípil (vlevo) v Poslanecké sněmovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Případ se každopádně nevrací na stůl Pavla Nevtípila, který jej od začátku vyšetřoval. Detektiv totiž k 31. květnu odešel od policie do civilu. Podle šéfa pražské policie Tomáše Lercha k tomu Nevtípila vedly osobní důvody, jeho odchod prý nesouvisel s případy, které vyšetřoval.

Kauzu Čapí hnízdo tak nyní budou vyšetřovat Nevtípilovi kolegové. „Spis se nyní vrací na stejné oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Na případu budou nadále pracovat stejní kriminalisté, kteří na něm spolupracovali v předchozí době. Změna vyšetřovatele nemá na další práci žádný vliv,“ uvedla pro iROZHLAS.cz v úterý mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Termín od Bradáčové

Šaroch měl čas na rozhodnutí do konce srpna. Termín mu určilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které na kauzu dohlíží. Jeho šéfka Lenka Bradáčová ale před dvěma týdny v rozhovoru pro Radiožurnál řekla, že si „osobně myslí, že tuto lhůtu nepůjde beze zbytku dodržet.“ A to právě především v případě, pokud by obvinění doplňovali do trestního spisu nové důkazy.

Server Aktuálně.cz totiž tehdy upozornil, že Babiš podal návrh na zastavení svého trestního stíhání. Spolu s premiérem je v případu obviněná jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. I její obhájce, jak informoval server iROZHLAS.cz, podal návrh na zastavení stíhání.

Státní zástupce a policie se zřejmě budou muset vypořádat i s novým svědectvím, které přinesl server Seznam Zprávy. Ten napsal o bývalém manažerovi farmy, který v kauze Čapí hnízdo již vypovídal a který se nyní rozhodl svoji původní výpověď změnit. A přihlásil se podle serveru kvůli tomu žalobcům.

Vedle toho se chystá podat vysvětlení rovněž Andrej Babiš mladší, syn premiéra z prvního manželství. Důvodem je jeho možné zavlečení na ruskem anektovaný poloostrov Krym. Policie si od toho slibuje, že od něj získá informace i ke kauze Čapí hnízdo. V případu totiž dosud nevypovídal.

Vyústění politicky citlivého případu se tak zřejmě odsune až za říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Zda na to byl tlak od začátku, odmítl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. „Délka řízení se mi nelíbí, ale nemá smysl teď na Šarocha tlačit, aby rozhodl o jeden až dva týdny dříve na úkor obhajovacích práv osob,“ prohlásil.

Zastavení stíhání

Podstatou případu je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Babišovo stíhání bylo zastaveno už jednou: v září roku 2019. Původně policisté obvinili více lidí, a to včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale po přezkumu nařídil případ v prosinci 2019 znovu otevřít. Zastavení stíhání v případě Babiše a Mayerové označil za nezákonné a předčasné.

Čapí hnízdo 2006 – Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo

– Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo prosinec 2007 – ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo

– ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo srpen 2008 – Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo.

– Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo. září 2008 – Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce

– Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce říjen 2013 – O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

– O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“ listopad 2015 – padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo

– padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo leden 2016 – Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům

– Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům srpen 2017 – Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka

– Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka říjen 2017 – Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál

– Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál květen 2018 – Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil

– Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil červen 2018 – Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotacebřezen 2019 – Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání

– Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotacebřezen 2019 – Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání září 2019 – Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili

– Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili prosinec 2019 – Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové

– Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové únor 2020 – Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal

– Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal květen 2021 - Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem

- Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem srpen 2021 - Státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ policii k došetření