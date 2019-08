Předpokládám, že do konce léta budeme znát odpověď, říká Bradáčová o případné žalobě na Babiše

Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodne do konce srpna, zda podá obžalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) a další obviněné v případu padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. V rozhovoru na serveru Seznam Zprávy to v úterý řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Policie podala návrh na obžalování Babiše v polovině dubna, Bradáčová nepovažuje za nestandardní, že státní zastupitelství o dalším postupu dosud nerozhodlo. Praha 13:36 6. 8. 2019 (Aktualizováno: 13:40 6. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Osobně předpokládám, že do konce léta bychom měli znát odpověď, jak (Šaroch) rozhodne,“ řekla Bradáčová pro Seznam zprávy v pořadu Výzva Jiřího Kubíka. Připomněla, že státní zástupce může podat obžalobu, zastavit trestní stíhání nebo vrátit spis policii k dalšímu vyšetřování.

Poté, co policie podala návrh na obžalování Babiše a ostatních obviněných, Bradáčová uvedla, že by státní zastupitelství mělo o dalším postupu rozhodnout do tří měsíců. Tato lhůta uplynula v polovině července, vrchní státní zástupkyně se ale nedomnívá, že by Šaroch věc protahoval.

„Ta lhůta tří měsíců je průměrná doba, kdy státní zástupci krajských a městského státního zastupitelství zpracovávají obžaloby nebo jiná rozhodnutí v obdobných věcech stejné závažnosti,“ řekla. Nevidí nic nestandardního na tom, když rozhodnutí padne do konce srpna.

Kauza Čapí hnízdo

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Kromě premiéra čelí obvinění i jeho manželka Monika, dcera Adriana Bobeková jeho švagr Martin Herodes. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího vyloučila policie k vlastnímu řízení.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé, Šaroch ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

Babišovi hrozí v kauze až deset let vězení. Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok.

Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert, jehož akcie premiér vložil do svěřeneckých fondů.

V reakci na vyjádření Bradáčové městské státní zastupitelství ČTK řeklo, že lhůta do konce srpna pro rozhodnutí o případné obžalobě kvůli Čapímu hnízdu nemusí být konečná.