Vraťte dobrovolně dotaci za Čapí hnízdo, vyzval ROP Střední Čechy firmu Imoba

Středočeský regionální úřad vyzval nástupnickou společnost Farmy Čapí hnízdo k vrácení dotace. Serveru iROZHLAS.cz to řekl ředitel úřadu Kamil Munia. Jde o padesát milionů korun, které firma získala před deseti lety. S podezřením na dotační podvod nyní policie stíhá mimo jiné i premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Praha 14:15 10. 5. 2018 (Aktualizováno: 14:20 10. 5. 2018)

„Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zaslal nástupnické společnosti původního příjemce dotace na realizaci projektu 'Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo' výzvu k dobrovolnému vrácení dotace, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů,“ uvedl ředitel úřadu Kamil Munia.

Nástupnickou organizací, která o dotaci na projekt Čapího hnízda žádala, je společnost Imoba. Ta spadá do koncernu SynBiol ze svěreneckého fondu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

Výzvu k dobrovolnému vrácení sporné dotace poslal úřad 4. května. Peníze by firma měla poslat do 30 dní.

„Úřad postupuje v souladu se zákonem - příjemce dotace má dostat možnost vrátit dotaci dobrovolně,“ vysvětlil ředitel Munia na dotaz serveru iROZHLAS.cz, proč se úřad rozhodl dotaci vymáhat nejprve dobrovolně. Do uplynutí lhůty pak nechce věc více komentovat.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.

Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka ČTK řekl, že společnost výzvu obdržela. „Zabývají se jí právníci a projedná ji představenstvo společnosti Imoba. Následně se k ní vyjádříme,“ uvedl mluvčí. Koncern však trvá na tom, že dotace byla čerpána v souladu se zákonem. „Což v minulosti potvrdilo i několik kontrol různých úřadů včetně ROP,“ uzavřel mluvčí.

Kauza Čapí hnízdo

Kdo je kdo v kauze dotačního podvodu? V hledáčku policie je i Babišova rodina Číst článek

Česká policie kvůli dotaci pro farmu původně obvinila 11 lidí. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle kriminalistů skupinu páchající údajný podvod řídil, měl tak spáchat dotační podvod a poškodit finanční zájmy Evropské unie. V případě prokázání viny mu hrozí až deset let za mřížemi.

Druhého muže hnutí Jaroslava Faltýnka policie vnímala jako pomocníka, měl se dopustit dotačního podvodu ve formě účastenství. Oba politici jakákoli obvinění odmítali a označili je za politicky vykonstruovaná. Trestní stíhání Faltýnka a dalších tří osob státní zástupce před časem zrušil (více čtěte ZDE).

Deník Právo dříve uvedl, že obviněni budou všichni, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání. V dokumentech figuruje také Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes.