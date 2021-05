Končí vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Policisté o obžalobě Babiše rozhodnou během pár týdnů

Po téměř šesti letech se práce policistů v kauze Čapí hnízdo blíží do finále. Kriminalisté pozvali premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotační expertku Janu Mayerovou, aby se seznámili s výsledky vyšetřování možného dotačního podvodu. Pro iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Prostudování trestního spisu ze strany obviněných je podle něj v plánu v závěru května. Za dva dny zároveň vyprší oficiální lhůta pro konec vyšetřování. Doporučujeme Praha 6:19 13. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Beznoska Radim / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Určení termínu pro seznámení se spisem je v pravomoci policejního orgánu. Předpokládá se, že by mohlo proběhnout do konce tohoto měsíce,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud. Rozhodnutí je pravomocné Číst článek

Kauza Čapí hnízdo tak míří do závěrečné fáze. Prostudování spisu ze strany obviněných a jejich obhájců má totiž policie podle trestního řádu umožnit ve chvíli, kdy považuje „vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby.“

Na posun případu minulý týden upozornily Seznam Zprávy. Mayerová je podle serveru pozvána na 24. května, Babiš má mít termín o den později. „Poté bude vyšetřování doplněno o případné návrhy obviněných na doplnění, nebo nebude těmto návrhům jako nadbytečným vyhověno,“ upřesnil mluvčí Cimbala.

Zároveň 15. května, tedy za dva dny, vyprší oficiální lhůta pro skončení vyšetřování. „Dle současných informací, které mám, prodloužení lhůty prozatím neevidujeme,“ přiblížil Cimbala. Lze však podle něj předpokládat, že o její prodloužení vyšetřovatelé případu požádají.

„A to na dobu nezbytnou pro ukončení vyšetřování a předložení spisového materiálu s konečným návrhem dozorovému státnímu zástupci,“ doplnil Cimbala. Policistům by tak mohlo stačit jen pár týdnů navíc. Poté bude mít konečné slovo dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného. Jeho obhájce Michael Bartončík však na dotazy redakce nereagoval. Podobně se k obvinění z dotačního podvodu staví také Mayerová. V minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl. Ani její advokát Josef Bartončík na otázky neodpověděl.

Zahraniční pomoc

O prodloužení lhůty vyšetřovatelé v minulosti požádali několikrát. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jejíž úřad na kauzu Čapí hnízdo dohlíží, to v rozhovoru pro Seznam Zprávy už dříve vysvětlovala především koronavirovou krizí.

Pandemie podle Bradáčové zpomalila shromažďování důkazů i pomoc ze zahraničí, o kterou vyšetřovatelé žádali. „S ohledem na pandemický vývoj nelze dostát úkolům, které uložil nejvyšší státní zástupce městských žalobcům,“ uvedla pražská vrchní žalobkyně.

Fotogalerie (12)







Nakonec se však zřejmě podařilo vzhledem k závěrečné fázi vyšetřování všechny kýžené informace posbírat. Nejdéle se čekalo na právní pomoc ze Slovenska, jak upozornily Seznam Zprávy. Vyšetřovatelé tam podobně jako třeba v Německu sháněli informace o dalších společnostech podnikajících stejně jako Čapí hnízdo v pohostinství.

Byl to jeden z úkolů, který vyšetřovatelům zadal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Po přezkumu nařídil případ v prosinci 2019 znovu otevřít. Reagoval tak na krok dozorujícího žalobce Šarocha, který stíhání u všech obviněných zastavil. Podle Zemana ale byl takový postup v případě Babiše a Mayerové nezákonný a předčasný.

Propojené podniky

Policisté tak měli celý případ došetřit. A zaměřit se především na propojenost farmy s dalšími podniky holdingu Agrofert. Pokud by se našla další firma jako Čapí hnízdo, farma by neměla na 50milionovou dotaci nárok. Rodinné vazby totiž nehrály roli, jak konstatoval Šaroch.

Propojení přes působení na společných trzích ovšem podle Zemana dostatečně neprověřil. „Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se v rámci učiněných úvah podrobně zabýval formálními znaky malých a středních podniků, avšak pouze zcela okrajově se zabýval materiálními znaky definice malých a středních podniků ve smyslu příslušných evropských i vnitrostátních předpisů, tvořícími nedílnou obligatorní podmínku pro možnost poskytnutí dotace,“ napsal ve svém rozhodnutí šéfžalobce.

Podstatou případu je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Loni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, a to přes to, že policie navrhovala podání obžaloby.

Čapí hnízdo 2006 – Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo

– Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo prosinec 2007 – ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo

– ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo srpen 2008 – Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo.

– Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo. září 2008 – Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce

– Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce říjen 2013 – O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

– O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“ listopad 2015 – padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo

– padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo leden 2016 – Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům

– Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům srpen 2017 – Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka

– Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka říjen 2017 – Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál

– Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál květen 2018 – Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil

– Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil červen 2018 – Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotacebřezen 2019 – Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání

– Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotacebřezen 2019 – Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání září 2019 – Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili

– Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili prosinec 2019 – Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové

– Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové únor 2020 – Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal

– Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal květen 2021 - Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem