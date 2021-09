Policie ukončila výslechy v kauze Čapí hnízdo, údajné zavlečení Babiše mladšího dál prověřuje

Policie podle mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly ukončila výslechy v kauze Čapí hnízdo. Nyní ještě musí provést administrativní úkony a obvinění se musí seznámit se spisem. Teprve poté policie vypracuje konečný návrh. V kauze údajného zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krym probíhá dál prověřování, doplnil v pátek Cimbala. Praha 9:15 17. 9. 2021 (Aktualizováno: 9:52 17. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma - resort Čapí hnízdo, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil policii spis k dopracování poslední srpnový den. „K doplnění těchto úkonů uložil policejnímu orgánu lhůtu do dnešního dne, tedy 17. září 2021. Policejní orgán pokyn státního zástupce splnil. Vyšetřování bylo doplněno především o, byť blíže nespecifikované, tak avizované výslechy svědků,“ informoval v pátek Cimbala.

Babiš mladší vypovídal na policii v kauze Čapí hnízdo. ‚Otec ze mě udělal bílého koně,‘ řekl Číst článek

Policisté ještě podle Cimbaly musí „provést administrativní úkony“, což je například seznámení obviněných se spisem a vypracování konečného návrhu.

„Po těchto úkonech bude moci být věc předložena zpět dozorovému státnímu zástupci k meritornímu rozhodnutí. Dle časového harmonogramu se předpokládá, že policejní orgán bude ve věci postupovat bez zbytečných průtahů,“ popsal mluvčí s tím, že není možné přesně určit termín, kdy věc dostane zpět státní zástupce.

V kauze Čapí hnízdo je z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu obviněn premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Oba vinu dlouhodobě odmítají.

Nové výslechy v kauze Čapí hnízdo. Policie si pozve kromě Babiše mladšího znovu i bývalé obviněné Číst článek

V kauze nově vypovídal například premiérův syn Andrej Babiš mladší, který byl v kauze v minulosti obviněn a jeho stíhání bylo posléze zastaveno. Babiš mladší po svém pondělním výslechu řekl, že z něj otec udělal takzvaného bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu.

Nové důkazy v kauze ale předložila také obhajoba, jak dříve pro iROZHLAS.cz potvrdil advokát Josef Bartončík. „Nové důkazy jsem předložil, k jejich obsahu se nemohu vyjadřovat,“ napsal v SMS obhájce Jany Mayerové.

Kauza Čapí hnízdo

Podstatou případu je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Prodlužuje se i reklamní větev kauzy Čapí hnízdo. Čeká se na znalecký posudek ceny inzerce Číst článek

Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Babišovo stíhání bylo zastaveno už jednou: v září roku 2019. Původně policisté obvinili více lidí, a to včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale po přezkumu nařídil případ v prosinci 2019 znovu otevřít. Zastavení stíhání v případě Babiše a Mayerové označil za nezákonné a předčasné.

Čapí hnízdo 2006 – Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo

– Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo prosinec 2007 – ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo

– ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo srpen 2008 – Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo.

– Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo. září 2008 – Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce

– Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce říjen 2013 – O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

– O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“ listopad 2015 – padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo

– padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo leden 2016 – Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům

– Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům srpen 2017 – Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka

– Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka říjen 2017 – Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál

– Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál květen 2018 – Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil

– Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil červen 2018 – Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotace

– Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotace březen 2019 – Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání

– Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání září 2019 – Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili

– Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili prosinec 2019 – Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové

– Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové únor 2020 – Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal

– Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal květen 2021 - Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem

- Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem srpen 2021 - Státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ policii k došetření

Prověřování v kauze zavlečení

Cimbala také v pátek informoval, že v kauze údajného zavlečení na Krym premiérova syna Andreje Babiše mladšího pokračuje prověřování. „Policejní orgán se bude zabývat navazujícími úkony na nyní provedený výslech oznamovatele,“ popsal.

Babiš mladší zakázal své bývalé lékařce Protopopové mluvit s médii. Důvod nevysvětlil Číst článek

Babiš mladší v kauze vypovídal minulý týden ve čtvrtek pět hodin. Dlouhodobě tvrdí, že ho na Krym nechal v roce 2017 proti jeho vůli odvézt otec, a to proto, aby mu znemožnil vypovídat v dotační kauze Čapí hnízdo.

„(Výslech) byl velice podrobný a pan Babiš podal úplné, podrobné a vyčerpávající informace ke svému zavlečení na Krym. V tuto chvíli je vše v rukou policie a my pevně věříme, že celou věc nezávislé vyšetří tak, aby mohli být potrestáni ti, kteří za toto zavlečení odpovídají,“ řekl tehdy právník Babiše mladšího František Vyskočil. „Budeme se domlouvat na dalších krocích. Velice nerad bych v tuto chvíli strategii odkrýval,“ uvedl.

Policistům se dosud Babiše mladšího nedařilo vyslechnout, protože žil dlouhodobě ve Švýcarsku. Od července je ale v Česku a veřejně vystupuje proti svému otci.

‚Nemám se čeho bát, byl jsem poškozen.‘ Andrej Babiš mladší vypovídal na policii pět hodin Číst článek

Premiérův syn se na policii kvůli své cestě na Krym obrátil v lednu 2018. Policisté věc prověřovali pro podezření ze zavlečení a z omezování osobní svobody, letos v únoru ale případ bez jeho výslechu odložili, nešlo podle nich o trestný čin ani o přestupek. Na základě dnešního výslechu rozhodnou, zda budou v prověřování pokračovat. Lze předpokládat, že podrobná výpověď potrvá několik hodin.

Zavlečení na Krym

Babiš mladší uvádí, že ho na Krym odvezl manžel lékařky Dity Protopopové, která vypracovala posudek o jeho duševním stavu a která dříve byla poradkyní jeho otce na ministerstvu financí.

Státní zástupce o možném zavlečení Babiše mladšího na Krym: Jeho výpověď rozhodne, co s případem dál Číst článek

Posudek Protopopové měl podle médií pomoci Babišovu synovi vyhnout se ze zdravotních důvodů stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Babiš mladší nyní prohlašuje, že je psychicky zdravý, že farma Čapí hnízdo byla od počátku projektem jeho otce a že on hrál roli bílého koně.

Premiér tvrdí, že syn trpí schizofrenií, a jeho verzi popírá. Také Protopopová si stojí za tím, že stanovila správnou diagnózu. Stíhání členů Babišovy rodiny v kauze padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo už bylo zastaveno.