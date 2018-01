Zpráva OLAF? Přípomíná to upalování čarodějnic, míní hlavní podezřelá v kauze Čapí hnízdo

Podle vyšetřovatelů Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF) je hlavní postavou možného dotačního podvodu v souvislosti s Čapím hnízdem. Jihlavská politička hnutí ANO Jana Mayerová totiž žádost o padesátimilionovou dotaci jako tehdejší konzultantka farmy pro evropské fondy podepsala. Stíhá ji za to i česká policie. Mayerová v dosud nejobsáhlejším vyjádření pro server iROZHLAS.cz připouští, že odpovědnost jde za ní. Popírá, že by se stal podvod. JIHLAVA 6:00 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová (ANO) | Foto: Petr Lemberk / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vyšetřovatelé OLAF společně s Josefem Nenadálem vás považují za jednu ze dvou hlavních postav možného dotačního podvodu. Připouštíte, že nesete největší díl zodpovědnosti?

V žádném případě nešlo o dotační podvod, to bychom se museli úmyslně snažit poškodit někoho a žádat o dotace na něco, na co nepatřily. Jsem na sto procent přesvědčena, že o žádný podvod nešlo.

Na základě čeho tak soudíte?

Farma byla v době mého působení v orgánech společnosti jednoznačně malý a střední podnik. Dle všech výkladů a pokynů, které byly v té době k dispozici. A jelikož jsme před ROP nic neskrývali, jak se nám snaží všichni, co u toho nebyli, namluvit, tak stejný výklad měl i ROP. Zeptejte se někoho, kdo ví, jaká situace byla, když se v roce 2008 měnil na ROPu Rath za Bendla (tehdejší středočeští hejtmani David Rath z ČSSD, který vystřídal Petra Bendla z ODS). Co mohl, to z již schválených projektů zrušil. Byla zde prokazatelná snaha podnikatelům nedat nejlépe nic a důkladně hledat chyby předešlého vedení. Pokud by zjistili sebemenší pochybení, tak nám dotací již dávno vzali, a to s patřičným komentářem.



A to nemluvím o ministerstvu financí, kterému v té době šéfoval pan Kalousek. Taky kontroloval a rozhodně nic takového nerozporoval. Takže ať se na mne nikdo nezlobí, ale když po tom všem nikdo chybu neshledal, tak jak jsem ji měla vidět já?



Takže připouštíte, že hlavní díl případné viny jde za vámi?

Odpovědnost za žádost o dotací je samozřejmě na tom, kdo to podepíše, a to jsem byla já.



Četla jste již zprávu OLAFu?

Nějak se ke mně zatím nedostala. (Otázky Mayerová dostala ještě před zveřejněním zprávy OLAF) Takže to trochu připomíná upalování čarodějnic, kdy každý věděl, že čarodějnicemi byly, protože po tom byla společenská poptávka a nikoho nezajímalo, co se ve skutečnosti dělo.



Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Přes to, pracuje podle vás s podobným příběhem, tedy že zodpovědnost jde především za vámi, i česká policie?

Vycházím jen z toho, co jsem zachytila a četla. Takže mám dojem, že česká policie vidí mozek našich operací úplně jinde. To je ale nesmysl, kriminalisté vidí trávu růst.



V týdnu jste připustila, že obsah žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo se neshodoval s reálným stavem. Proč jste tedy dokument podepsala? V čem se neshodoval?

Pozor, takhle jsem to nikdy neřekla. Obsah žádosti, kterou jsem podepisovala, plně odpovídal existujícímu stavu a předpokladům, které jsme měli s ohledem na vývoj trhu a celkové situace. A to ve všech ohledech. Neobsahovala žádnou informaci, o které bych v dané době nebyla přesvědčena, že nebyla pravdivá. Navíc všechny indikátory, které farma měla splnit, jsme splnili a požadované procesy respektovali. To, co dnes slýchám, mi připadá, že jsem podvod udělala snad už i v tom, že jsem se podepsala jako Nagyová, přičemž dva roky poté jsem změnila jméno na Mayerová. Je to stejný nesmysl, v roce 2008 jsem ještě nevěděla, že potkám manžela a vše se změní. Stejně tak jako jsem netušila, jak se vyvinou věci kolem projektu.