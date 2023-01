Mělo to být překvapení, říká nově zvolený prezident Petr Pavel o návštěvě slovenské prezidentky

Už jste si zvykl na oslovení „zvolený prezident“?

Nezvykl a asi to ještě bude chvilku trvat.

A když se díváme do dění ve vašem štábu, tak pro vás to asi překvapení nebylo, ale pro nás trochu ano, že se tam objevila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Jak to bylo domluvené?

Bylo to domluvené opravdu jenom v úzkém kruhu. Mělo to být překvapení. Jsem za to moc rád, protože jsem paní Čaputovou často dával jako zdroj inspirace a nejenom individuálně, ale i pro naši zemi. A to, že se rozhodla mě tímto způsobem přijet podpořit, vnímám opravdu jako vysoce nadstandardní projev dobrých vztahů.

Dala vám slovenská prezidentka nějaké rady do prezidentského života?

Ne, ona mi přijela jenom blahopřát. Přijela vyjádřit radost nad tím, že to takto dopadlo, a zároveň vyjádřit naději na velice úzkou a dobrou spolupráci, v což já věřím také.

Pavel uspěl v domovském Černoučku a na chalupě. Babiše zvítězil v Olbramovicích, kde sídlí Čapí hnízdo Číst článek

Ve svém prvním projevu jste mluvil o tom, že nevidíte vítězné nebo poražené voliče. Co jste tím chtěl říct?

Chtěl jsem tím říct, že voliči, kteří se cítí zklamaní neúspěchem svého kandidáta, to nemusí brát jako svoji prohru, protože se vracíme do normálního života, kdy budeme muset řešit problémy, které tady jsou a které volbami nikam nezmizely. A chci jim dát jasně najevo, že pokud měli dosud pocit, že s nimi vláda nekomunikuje, tak já jsem s nimi připraven komunikovat, naslouchat jim. A pokud budou mít jakékoliv racionální návrhy k řešení našich problémů, tak je přenášet tam, kde by být měly, to znamená na úroveň vlády.

Jak si představujete spolupráci s vládou a jak byste chtěl vládu přimět ke změně přístupu nebo změně komunikace?

Nejdřív musím mít jasno v tom, že skutečně je pravdou, že se opozici nedostávalo prostoru, a pokud měli nějaké konkrétní návrhy, tak kdy je předkládali, jak je předkládali, jak s nimi bylo naloženo. A pokud je pravdou, že ta komunikace vázla, tak bych viděl jako svoji roli ji zprostředkovat tak, abychom měli na obou stranách jasný dojem z toho, že chceme spolupracovat, chceme naslouchat a že tady je změna. Myslím si, že by měli lidi vidět na prvním místě.

Babiš vyvolával strach z války. Nepřipojí-li se ke mně další, není pro mě v ANO místo, říká primátor Macura Číst článek

Jak se pro vás dneškem mění život? Co budete dělat v následujících dnech? Budete mít už novou ochranku? Budete se stěhovat z Černoučku, nebo co vás čeká?

Tak ochranná služba Policie ČR za mě převzala odpovědnost kolem 16. hodiny, kdy byly zřejmé výsledky, a předpokládám tedy, že teď už to bude po celou dobu, kdy budu prezidentem. S tím jsem se ale už naučil žít. Myslím, že to teď bude o nastavení konkrétních pravidel.

Budu dál bydlet v Černoušku a po celé přechodné období to ani nebudu měnit, protože zatím není ani kam se stěhovat. Není pro to důvod a budu se intenzivně věnovat nejenom přípravě na inauguraci, ale samozřejmě také programu, který bude následovat bezprostředně po ní.

Proběhla už nějaká komunikace s Milošem Zemanem nebo jeho týmem o předání prezidentského úřadu?

Zatím ne. Jenom jsem zaznamenal vyjádření Miloše Zemana a budeme se určitě bavit o tom, jakým způsobem a kdy se budeme věnovat konkrétním předávacím procedurám.

Pavel: Za úspěch svého prezidentství budu považovat pouze a jen náš společný úspěch Číst článek

Tradičně u nově zvolené hlavy státu následují otázky, kam povede jeho první zahraniční cesta. Předpokládám, že to, že Zuzana Čaputová přijela osobně za vámi, nemění nic na tom, že první navštívenou zemí z vaší strany bude Slovensko?

Je to přesně tak. A dokonce jsem našel u ní pochopení i velký zájem případně společně vyjet na Ukrajinu. Takže na tom začneme velice intenzivně pracovat.

Jakým způsobem si představujete spolupráci s vládou v zahraniční politice? Jak moc chcete být aktivní, nastolovat třeba vlastní témata?

Vidím to jako součinnost. Měla by to být společná práce, protože zahraniční politika je společným dílem prezidenta, vlády a parlamentu. Každý vnímá svůj podíl a je to o tom, jak si tito hráči nastaví role. Jsem připraven hrát aktivní roli, ale ne tak, abych překračoval svoje pravomoce.

Takže v okamžiku, kdy bude základní shoda na principech a parametrech, tak přichází na řadu, co kdo z ústavních činitelů může udělat, aby nejlépe vyhověl prosazení našeho národního zájmu. A to je opravdu věcí dohody na všech detailech.

Sám sebe asi znáte nejlíp. Zkuste mi odpovědět na otázku, jak dlouho si myslíte, že ve vás bude doznívat ta nebývale vyhrocená předvolební kampaň před druhým kolem?

Už dozněla.