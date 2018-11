Praha vypsala obří tendr na provoz sdílených elektromobilů. Počítá se stovkami vozidel

Praha chce v roce 2020 spustit projekt sdílených elektromobilů. Začátkem minulého týdne kvůli tomu město vypsalo dva tendry – jeden na stavbu dobíjecích stanic za 50 milionů a druhý na koncesi na provoz v hodnotě více než jedné miliardy. Oba přitom schválilo ještě minulé vedení města, a to krátce před skončením mandátu. Nový primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chce zakázky z dob své předchůdkyně řešit, projekt e-carsharingu ale podporuje. Původní zpráva Praha 15:30 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V prvním roce přibude v ulicích města 300 nových elektromobilů, po pár letech dvojnásobek. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

První veřejná zakázka ve výši 50 milionů má zajistit vybudování stanic pro dobíjení automobilů. Druhý tendr ve výši jedné miliardy má zajistit provoz automobilů. Je vypsaný na sedm let a předpokládá, že v prvním roce přibude v ulicích města 300 nových elektromobilů, po pěti letech jich pak má být dokonce dvojnásobek.

Ačkoliv je tendr vypsán na miliardu korun, náklady města na provoz by se měly pohybovat okolo 190 milionů. Zástupci města totiž už v záměru realizování zakázky předpokládali, že 830 milionů by mělo přijít od uživatelů automobilů, tedy především Pražanů.

Náklady jsou přitom podle manažera projektu Jaromíra Konečného z městské společnosti Operátor ICT vázané na ujetý kilometr. Proto by se nemělo stát, že by město zbytečně platilo v případě, že by o využívání sdílených elektromobilů nebyl zájem.

Pokud nebude o sdílení aut zájem, město nebude muset nic doplácet. „Nechceme přispívat na mrtvou službu. Náklady budou tak vysoké, jak budou službu lidé využívat. A pointa té zakázky je taková, že to bude veřejná soutěž a bude se soutěžit o to, který z provozovatelů si řekne o nejnižší příspěvek,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz.

Miliardový odhad vychází z finanční analýzy, která je součástí studie proveditelnosti. „Ta předpokládá nějaký vývoj v čase a nějaké parametry služby a od nich se vyvíjí objemy předpokládaných plateb,“ dodal.

Zakázky vypsalo staré vedení města

Vypsané zakázky uveřejnilo město ve věstníku minulé pondělí. Obě zakázky i samotný projekt má na starosti akciová společnost Prahy Operátor ICT, která obecně zajišťuje projekty v rámci Smart Prague.

„K podpisu koncesní smlouvy dojde příští rok, kdy bude ukončeno koncesní řízení, a služba e-carsharing by měla být spuštěna ve druhé polovině roku 2020,“ popsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Robin Čumpelík.

Vypsání tendrů schválilo zastupitelstvo bývalého vedení magistrátu začátkem září, tedy nedlouho před koncem svého funkčního období.

Nový primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se bude plány zabývat. „O této zakázce budu ještě jednat s Operátorem ICT. Na jedné straně má skutečně Praha významný skluz v rozvoji elektromobility a carsharingu, na druhé straně je nutné, aby šlo o otevřený systém, který bude dostatečně flexibilní pro město,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Samotnou zakázku nastavovala Hřibova předchůdkyně Adriana Krnáčová (ANO). Ta ji nechtěla komentovat. „Obraťte se prosím na Operátora ICT, který projekt realizuje. Má všechny potřebné informace,“ reagovala v SMS zprávě na dotaz redakce.

Dolínkovi se tendr nelíbil

Projekt sdílených elektromobilů částečně řešil také bývalý radní pro dopravu a poslanec Petr Dolínek (ČSSD). „V tisku, který jsem ke konci svého období předložil, bylo, že některá stanoviště taxi by měla být přetvořena pro stanice e-carsharingu. Ale parametry zakázky měla na starosti paní primátorka a Operátor ICT,“ řekl pro iROZHLAS.cz s tím, že měl za úkol jen připravit podmínky pro provoz carsharingu v rámci platné legislativy.

Dolínek ale podle svých slov nebyl se zakázkami zcela spokojený. Vadí mu, že město řeší něco, co může udělat komerční sektor sám.

„Když se podíváte třeba na bikesharing, tak tam byla vypsaná zakázka. Já jsem ji zrušil a dokázali jsme to, že aktuálně v Praze operují tři nebo čtyři bikesharingové firmy, které náklady platí ze svého. Praha nedává nic a pouze nabídla pomoc s propagací,“ řekl ke sdílenému provozů kol. „Podobně jsem si to představoval u carsharingu.“

Podle Hřiba je ale zapojení samosprávy v tomto případě nutné. „Situace v zahraničních metropolích i v Praze ukazuje, že carsharing elektromobilů není čistě komerčně realizovatelný ve velkém měřítku na rozdíl od carsharingu se spalovacími motory. Elektropohon je sice výhodnější pro obyvatele města, ale je také dražší pro provozovatele,“ vysvětlil.