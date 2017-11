Čas na vnitrostranickou diskusi. ČSSD řeší, kdy a jak se vyrovná s prohrou

V tuto chvíli sociální demokraté projednávají dva možné termíny mimořádného sjezdu ČSSD. Jihomoravští sociální demokraté chtějí sjezd v únoru.

„Žádáme o svolání Ústředního výkonného výboru v dřívějším termínu – nejpozději do 18. listopadu a také jsme přijali požadavek na směřování sociální demokracie do opozičních lavic,“ řekl Radiožurnálu předseda jihomoravské ČSSD Roman Hanák.

Mimořádným volebním sjezdem automaticky končí současné vedení. Předsedu ČSSD volí sjezd na dva roky, pokud ústřední výkonný výbor nerozhodne o přímé volbě.

I proto by Milan Chovanec preferoval, kdyby se sjezd konal až v dubnu. Navrhuje totiž, aby nového šéfa volili přímo všichni členové strany.

„Ústřední výkonný výbor navrhnu svolat na listopad, aby byla šance se rozhodnout, jestli sjezd bude v únoru nebo v dubnu. Pokud by byl v únoru, tak se velmi složitě stihne přímá volba předsedy. Pokud by byl v pozdějším termínu, tak to připadá v úvahu,“ řekl Chovanec Radiožurnálu.

„Bylo by poctivé, aby osobnosti, které najdeme a budou nominovány, měly šanci objet regiony, mluvit se členy a představit svojí koncepci,“ doplnil Chovanec.

Mimořádný sjezd v co nejbližším termínu umožňují stanovy a chce ho svolat i ostravský výkonný výbor.

Kdo chce do vedení?

Bývalý hejtman Jihočeského kraje a oponent současného vedení Jiří Zimola řekl, že může zvážit kandidaturu do vedení strany, když o to budou mít zájem členové ČSSD. Mohl by se tak stát předsedou nebo místopředsedou.

Bývalý poslanec z ČSSD Jeroným Tejc teď nepřemýšlí o tom, že by na mimořádném sjezdu usiloval o místo ve vedení strany. Podle něj ale musí sociální demokraté řešit své problémy co nejdřív.

„Sjezd musí být samozřejmě co nejdříve, bude záležet na tom, jestli bude přímá volba předsedy, protože ta vyžaduje 120 dnů od svolání sjezdu. Jiné strany jednaly už dávno o tom, jak dopadly. A to nedopadly tak špatně jako sociální demokracie,“ myslí si Tejc. Podobně mluví také bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Zaznívá také, že by do vedení sociální demokracie mohl nastoupit některý z nestraníků blízkých ČSSD. Je ale těžké odhadnout, jak pravděpodobná je to varianta. Takové hlasy se ale skutečně ozývají, potvrdil ve vysílání Radiožurnálu politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD.

„Jedna skupina politiků je považována za odepsanou volbami a druhá má na svém hřbetu problémy nebo kauzy z minulosti, které jim zabránily, aby se letos objevily na kandidátních listinách. Potom je celkem logické, že se strana dívá po někom ve svém širším okolí,“ myslí si Jelínek.

V této souvislosti padlo třeba jméno šéfa odborářů Josefa Středuly. Ten ale takovou variantu nepřipouští. A ani Lukáš Jelínek se nemyslí, že by Středula uvažoval o vedení ČSSD.