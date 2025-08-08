Neznámý muž vnikl na vojenské letiště v Čáslavi, ukradl a naboural auto a utekl. Policie případ odložila
Na 21. základně taktického letectva v Čáslavi se letos v lednu odehrál bezpečnostní incident. Neznámý pachatel pronikl 11. ledna v noci do areálu, odcizil zaparkované auto, jezdil s ním po ploše, havaroval a utekl. Vojenská policie případ odložila, protože se nepodařilo zjistit totožnost muže, informoval v pátek server Seznam Zprávy.
Muž podle webu vnikl do střeženého areálu v místech u přistávací dráhy, kde je plot jen z umělé hmoty. Pachatel se měl po vstupu do areálu volně pohybovat, až narazil na nezamčený služební automobil s klíčky v zapalování.
Svědci uvedli, že muž s vozidlem vyjel na přistávací plochu, kde „driftoval“ na zasněženém povrchu. Při jízdě narazil do plotu a poté utekl. Na incident se podle serveru přišlo až ráno, když jeho řidič po skončení služby chtěl odjet domů.
Narušení prostoru čáslavského letiště prověřovala vojenská policie. Případ odložila kvůli neznámé identitě pachatele. Vedení města Čáslav podle starosty Jaromíra Strnada (SOCDEM) armáda o události oficiálně neinformovala.
Na základně byla podle mluvčí generálního štábu Magdy Dvořákové po události zavedena opatření ke zvýšení bezpečnosti. Jejich povahu ale armáda s odkazem na bezpečnostní důvody nespecifikovala.
Čáslavská 21. základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil české armády. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. Vyzbrojena je gripeny a bitevníky L-159.