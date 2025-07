Časová osa: více než stoletá historie sociálních demokratů a komunistů je plná konfliktů, zrad i ignorování

Námluvy se Stačilo! (2024–2025)

Na říjnovém sněmu SOCDEM se o vedení strany utkali exministři Jana Maláčová a Jiří Dienstbier, uspěla první jmenovaná a slíbila účast na širší levicové kandidátce. Jednání s hnutím Stačilo! však skončila v únoru 2025. „Bohužel čas ukázal, že hlas KSČM je ve Stačilo! marginální a rozhodující slovo mají lidé prosazující antisystémová témata,“ řekla tehdy Maláčová. Poté vedla neúspěšná jednání s Přísahou nebo ANO, na začátku června oznámila, že jde SOCDEM do voleb sama, aby ale jen o pár týdnů později oznamovala, že se vrací ke Stačilo! a chce vyjednat místa na kandidátkách tohoto hnutí pro sebe, 1. místopředsedu Lubomíra Zaorálka a další jednotlivce. To vedlo k odchodům významných straníků. „Je to strašidelný obrat, který je zcela v rozporu s historií sociální demokracie,“ komentuje Petr Nováček.