Část soukromých laboratoří odmítá provádět hrazené PCR testy. Vadí jim nízká cena i nepřesné instrukce

Změny v testování na koronavirus, které platí v Česku od úterý, dál provázejí zmatky. Od června mají lidé nárok na dva PCR testy za měsíc zdarma a k tomu můžou jednou za týden na antigenní testy. Některé soukromé laboratoře ale hrazené PCR testy odmítají provádět. Nesouhlasí s jejich nízkou cenou. Praha 16:32 2. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na PCR test bez žádanky se může chodit například do fakultních nebo krajských nemocnic, které se musí řídit nařízením ministerstva zdravotnictví | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Zdravotní pojišťovny laboratořím za PCR test bez žádanky zaplatí 614 korun. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch ve středu připomněl, že původně to mělo být jen 350 korun.

„Myslím, že těch 614 korun je dostatečných. Trošku mám pocit, že to, co teď některé soukromé laboratoře dělají, je spíše snaha vytvořit na nás nějaký tlak. Určitě se nehodláme nechat nějak tlačit do kouta a vydírat,“ prohlásil.

Podle laboratoří ale částka nepokryje všechny náklady. Hrazené PCR testování proto zatím nedělají třeba laboratoře SynLab nebo AeskuLab.

Nepřesné pokyny

Podle generálního ředitele společnosti AeskuLab Kamila Doležala jde hlavně o nepřesné pokyny od ministerstva zdravotnictví.

„Není z toho patrné, zdali se jedná o preventivní PCR metodu, která je dělaná metodou jednoho testu vůči jednomu klientovi, anebo se jedná o takzvanou poolovanou metodu. Pooling je možné dělat jen pro určitou homogenizovou skupinu, což v tomto případě neplatí pro populaci, kdy si jakýkoliv občan přijde do odběrového místa a bude žádat o PCR test,“ podotkl ředitel pro Radiožurnál.

Doležal zároveň uvedl, že dokud ministerstvo cenu a instrukce pro hrazené PCR testování neupřesní, nebudou ho nabízet. Jak se k tomu staví resort zdravotnictví, není jasné, ministerstvo na dotazy zatím nereagovalo.

Ministr Vojtěch nicméně v úterý řekl, že pojišťovny by měly během června definovat pravidla a vytvořit dostatečné kapacity tak, aby se s hrazenými PCR testy dostalo na všechny zájemce.

Otázka kapacity

Naopak třeba laboratoř Spadia spustila hrazené PCR testování hned 1. června. Teď zatím testuje na šesti místech v Česku.

„Co se týče těch volných míst, tak samozřejmě to není tak, že bychom uspokojili velké množství lidí, protože máme v rámci systému objednáno spoustu lidí i na jiné testy,“ uvedla mluvčí Simona Součková.

Vojtěch zároveň ve středu uvedl, že lidé, kteří v úterý zaplatili za PCR test na vlastní žádost, mohou laboratoře žádat o vrácení peněz.

„Pokud za preventivní testování vybírají od lidí peníze, tak porušují to mimořádné opatření. A pak je nárok na to, že ty peníze lidé mohou žádat zpět,“ upozornil ministr.

Na PCR test bez žádanky se může chodit do fakultních nebo krajských nemocnic, které se musí řídit nařízením ministerstva zdravotnictví. PCR nebo antigenní testy jsou potřeba nejen pro vstup do restaurací, wellness a dalších služeb, ale také třeba pro cesty do zahraničí.