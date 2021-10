Část lékáren nemá některé léky pro děti. Chybí antibiotické sirupy a sirupy k léčbě zvýšené teploty

Matka nemocné pětileté holčičky si se sháněním medikamentů užila své. Když Jana z Ostravy dostala od lékařky recept na sirup pro obě dcery, zjistila, že ho tak jednoduše nesežene.

„Šli jsme do lékárny, kde nám řekli, že bohužel není, že nám ho ani nemůžou objednat a že je teď výpadek ve výrobě. Potřebovala jsem dva sirupy, tak jsem zkoušela obvolávat lékárny, kde jsem byla také neúspěšná,“ popisuje pro Český rozhlas Ostrava.

Nakonec se sirup mladé ženě přece jen podařilo sehnat. Peripetie kolem toho ale byly vysilující.

„Vždycky nám hned zabírá. Prostě nešel sehnat, člověk obvolával lékárny. Zkoušela jsem hlavně ty nemocniční, kde jsem předpokládala, že tam budou, ale také nebyly,“ stěžuje si.

Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs potvrzuje, že potíže se sháněním léčiv pro děti jsou nyní, s nástupem respiračních chorob, po celé zemi.

„Máme informace od kolegů z mnoha míst České republiky, že dochází k regionálním výpadkům některých léků. Zejména jde o dětské antibiotické sirupy, případně některé sirupy k léčbě zvýšené teploty nebo bolestí. Výpadek je svým způsobem neobvyklý,“ poznamenal.

Lékárníci se snaží dát rodičům léčiva se stejnými účinky. „V první řadě se snažíme zajistit pacientovi lék, který bude srovnatelný. To znamená provést generickou záměnu. Toto je první, tak aby byl pacient co nejrychleji a co nejlépe léčen podle toho, co má předepsané. Pokud to není možné, tak pak je to na kontaktování lékaře. V tuto chvíli je to v rukou výrobců, zda a jak rychle dokážou léky vyrobit a dostat na trh v České republice,“ doplnil Krebs.

Kvůli vážným respiračním onemocněním stoupá i počet dětí hospitalizovaných v nemocnicích.