Část Louckého kláštera ve Znojmě přestaví investoři na hotel. Měl by být minimálně čtyřhvězdičkový

V areálu Louckého kláštera ve Znojmě zřejmě do několika let vznikne hotel. Opravu chátrající budovy tamního důstojnického pavilonu bude mít na starost soukromý investor. Zástupci města s ním podepsali memorandum o spolupráci. Po rekonstrukci by do roku 2030 mělo vzniknout až devadesát hotelových pokojů.

