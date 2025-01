Část SOCDEM žádá referendum o postupu strany ve volbách. Nesouhlasí se spojením s koalicí Stačilo!

Skupina členů Sociální demokracie (SOCDEM) usiluje o to, aby strana o podobě své účasti v letošních volbách do Sněmovny rozhodla v elektronickém referendu všech členů. V souvislosti s vyjednáváním vedení SOCDEM s koalicí Stačilo! to zdůvodňuje obavami, že se strana přikloní k politice rozdělování společnosti, oportunismu a zpochybňování základních demokratických hodnot.

Praha 16:52 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít