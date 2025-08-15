Častá zpoždění na železniční trati by měl vyřešit Libeňský přesmyk. Stavba bude zahájena v roce 2028
Pravidelné zpoždění a omezení železničního provozu má na svědomí důležitý železniční koridor v pražské Libni. Úzké hrdlo zde znemožňuje plynulý průjezd vlaků a omezuje kapacitu železničního provozu. Situaci by měl vyřešit Libeňský přesmyk, nadjezd, po kterém vlaky ze severu na jih a opačně koridor překonají.
„Veškerý provoz na koridoru čili od Masarykova a hlavního nádraží, z Brna, z Olomouce, z Ostravy, z Polska, se v jednu chvíli zastaví,“ vysvětluje traťový dispečer Ondřej Kafka situaci, kdy koridor v pražské Libni potřebuje přejet vlak jedoucí ze severu na jih.
Sbíhají se zde trasy dálkové, regionální i příměstské dopravy.
Po vybudování mimoúrovňového řešení už podle správy nebudou nákladní vlaky čekat u parku Smetanka na křižování s hlavní tratí. Nová dvoukolejná spojka z Libně do Malešic nejprve nadjezdem překročí hlavní koridor. V blízkosti Českobrodské ulice se zapojí do stávající jednokolejné tratě.
Zmodernizovaný úsek bude podle Správy železnic po rekonstrukci výrazně tišší než v současnosti, protože odpadne hluk způsobený rozjezdy vlaků. Projekt bude zahrnovat také zdvoukolejnění celého úseku do Malešic, který využívají mimo jiné vlaky městské linky, píše ČTK.
Opatření by mělo umožnit efektivnější přejezd vlaků a zmenšení zdržení v celém pražském železničním uzlu.
„Stavba už má vydané pravomocné územní rozhodnutí,“ říká mluvčí správy železnice Dušan Gavenda. Projekt za 56,4 milionu korun vypracuje společnost Mott MacDonald CZ. „Zahájení stavby předpokládáme v roce 2028, dokončení přibližně za tři roky,“ dodává.
Dohromady by měla modernizace Libeňského koridoru stát zhruba 2,5 miliardy korun.