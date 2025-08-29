Čech bez povolení prezidenta bojoval na Ukrajině proti ruským vojákům. ‚Obžalujte ho,‘ žádá policie
Státní zastupitelství se podle zjištění iROZHLAS.cz zabývá novým případem Čecha, který nelegálně sloužil v ukrajinské armádě. Neměl k tomu svolení tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Státní zástupce už má na stole návrh na podání obžaloby. Bojovník vnímá případ jako politický. Nedává mu smysl, proč ho stát stíhá, když pomáhal bránit Ukrajinu proti nepřátelské zemi.
Říkejme mu pan M. Redakce nebude na přání dotyčného uvádět jeho jméno, vzhledem k fázi případu k tomu není ani důvod. Je mu 46 let. Prohlašuje se za celoživotního odpůrce Ruska a totality. Ostatně v Praze se živí jako průvodce po stopách komunismu. A když Rusko v únoru 2022 násilně vstoupilo na Ukrajinu, jeho odpor se proměnil v akci.
Dovolací soud potvrdil osm let vězení pro Čecha, který raboval na Ukrajině a sloužil v cizí armádě
„Byly tam zabíjeny děti, znásilňované ženy. Štvalo mě to osobně, humánně, politicky. Navíc jsem typ člověka, který potřebuje, aby měl jeho život smysl. Chtěl jsem něco dokázat. Mě sice práce baví, ale nejsem důležitý. Když umřu, Praha jen přijde o jednoho průvodce,“ vysvětlil motivaci vstoupit do ukrajinské armády.
Pomáhat okupované zemi proti ruské válečné agresi vyrazil hned na jaře 2022. Jenže s sebou neměl to zásadní, scházel mu souhlas tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Jeho dobrozdání přitom vyžaduje zákon. Policie ho proto obvinila z trestného činu služba v cizích ozbrojených silách. A případ už míří k soudu.
Návrh na podání obžaloby
Kolik je stíhaných Čechů za válčení
- Případ pana M. je podle údajů poskytnutých redakci Nejvyšším státním zastupitelstvím teprve čtvrtým od začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy se někdo zodpovídá z trestného činu služba v cizích ozbrojených silách.
- V dubnu 2023 potrestal soud zběhlého příslušníka české armády za boje na Ukrajině podmíněným trestem 18 měsíců se zkušební lhůtou dvou let.
- Filip Siman dostal za angažmá v ukrajinských ozbrojených silách osm let vězení, součástí verdiktu byl i trest za plenění, protože Siman okrádal padlé a raboval v opuštěných bytech.
- Letos v březnu Městský soud v Praze přijal obžalobu na muže, který chtěl nejprve bojovat v Iráku (za to bude souzen kvůli podpoře a propagaci terorismu). Když neuspěl, několik měsíců na jaře 2022 sloužil v ukrajinské armádě.
„Vyšetřování v dané trestní věci bylo policejním orgánem skončeno a spis byl předložen k rozhodnutí státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Rozhodnutí lze očekávat v řádu jednotek týdnů,“ sdělil redakci Jan Vychyta, vedoucí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, jehož lidé vyšetřování dozorovali.
Český bojovník požádal hlavu státu o povolení služby v ukrajinských ozbrojených silách hned 1. března. Ale nečekal na to, až se Zeman vysloví. „Protože by to trvalo měsíce, protože tam umíraly děti. Ruský úder začal 24. února a já jsem rozhodl v podstatě okamžitě,“ podotýká.
Pan M. podepsal smlouvu o službě v ukrajinské armádě 27. května. Podle policie bojoval v dobrovolnickém praporu Karpatská Sič, což je odkaz na ukrajinskou nacionalistickou jednotku z konce 30. let 20. století. Pan M. odmítá, že sloužil v tomto útvaru. Každopádně podle jeho slov operovala jeho jednotka na východě země v Luhanské a Doněcké oblasti, o níž Rusové násilně usilují už od roku 2014.
A právě tam ho 15. července 2022 zastihlo rozhodnutí, které se stalo podstatou jeho možného provinění. Přišlo mu mailem. „Prezident republiky (…) sdělil zamítavé stanovisko. Souhlas se vstupem do ozbrojených sil Ukrajiny nebyl udělen na základě nedoporučujícího stanoviska ministerstva vnitra,“ píše policie v obvinění, s nímž se redakce seznámila.
‚Slibovali abolici‘
Český bojovník se hájí, že se řídil podle jiných prezidentových slov. Zeman hned v březnu upozornil na to, jak Hrad vzhledem k jejich počtu nestíhá žádosti dobrovolníků zpracovat. A proti jim slíbil abolici, když na vyřízení prosby nebudou čekat. To pak potvrdil i premiér Petr Fiala (ODS, ve sněmovních volbách kandiduje za koalici Spolu), který ze zákona abolice spolupodepisuje.
„Takže já jsem jednal v dobré víře. Věřil jsem, že Česká republika stojí na nějakých principech. Předpokládal jsem, že tady platí předvídatelnost práva,“ vypráví k odchodu na Ukrajinu. „Ale zjistil jsem, že nic z toho neplatí. Česko je profízlovaná a zbolševizovaná země,“ míní o svém stíhání.
Redakce popsala základní okolnosti případu zkušenému trestnímu advokátovi a vedoucímu katedry trestního práva na pražské právnické fakultě Tomáši Gřivnovi. Podle něj nešlo o trestný čin, když se pan M. vydal na Ukrajinu bez požehnání prezidenta. Ale následné zamítavé stanovisko Hradu prý zásadně mění situaci.
„Pokud se svobodně rozhodl, že tam zůstane i přes nesouhlas prezidenta, tak si myslím, že jeho obhajoba úspěšná nebude. Minimálně formálně naplnil skutkovou podstatu trestného činu. To už není legitimní očekávání, že něco prezident vyhlásil v médiích. On dostal rozhodnutí prezidenta, který mu souhlas neudělil. A neposlechl,“ zdůrazňuje Gřivna.
Vnitro povolení nedoporučilo
Bojovník z Prahy v letech 2022 a 2023 strávil na Ukrajině při obraně země celkem zhruba tři čtvrtě roku. Proč mu prezident Zeman povolení odepřel, nelze zjistit. V samotném verdikt jako důvod stojí to, že se proti postavilo ministerstvo vnitra. Resort jednotlivé případy nemůže ze zákona komentovat.
Zeman nepovolil 11 Čechům vstup do ukrajinských ozbrojených sil. Nedoporučilo to ministerstvo obrany
„Oni (vnitro) mi to nevysvětlili. Ale víte co, Rakušan, Hlubuček, Dozimetr, dyť je to jasný,“ vysvětluje si odpor resortu s odkazem na korupční kauzu, v níž jednu z hlavních rolí hrál někdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN, jehož předsedou je právě ministr vnitra Vít Rakušan (kandiduje ve sněmovních volbách).
Na námitku, že ministr se osobně v jeho věci zcela jistě neangažoval, protože taková agenda náleží úředníkům, reagoval, že „Rakušan za to nese politickou odpovědnost“. Podle jakého klíče vnitro (ne)udělovalo doporučení, není jasné. Ministerstvo na dotazy redakce neodpovědělo.
Ale z vyjádření tehdejšího Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka plyne, že resort posuzoval bezpečnostní spolehlivost dobrovolníků. Uchazeče limitovalo třeba pravomocné odsouzení, výkon trestu nebo vazební stíhání. Pan M. měl sice čistý trestní rejstřík, ale v první dekádě po roce 2000 dostal trest. Jak ale ujišťuje, nešlo o násilný delikt.
‚Policii pomáhala občanka Ruska‘
Český bojovník nepovažuje své stíhání za spravedlivé ještě z jednoho důvodu. Tím má být jeho bývalá žena, která je Ruska. Rozvedení už jsou několik let, mají spolu syna ve školním věku. Z usnesení o zahájení trestního stíhání plyne, že právě ona zásadní měrou přispěla k tomu, že kriminalisté pana M. obvinili.
Češi, kteří (ne)měli povolení
Bývalý prezident Miloš Zeman udělil souhlas ke službě v ukrajinské armádě 132 lidem. Dobrovolníci o tuto možnost žádali i jeho nástupce Petra Pavla. „Rozhodnutí se souhlasem bylo prezidentem Pavlem vydáno 78 osobám,“ sdělil iROZHLAS.cz hradní mluvčí Vojtěch Šeliga. Pavel naopak zakázal připojit se k ukrajinské armádě 155 lidem, Zeman takto podle posledních dostupných čísel nevyhověl 218 zájemcům.
„Důkazy získala policie ve spolupráci se státní příslušnicí Ruské federace. Jedná se tedy o do nemalé míry kauzu politickou,“ popisuje bojovník. Bývalá žena kriminalistům ukázala fotky z fronty, které jí posílal. Donesla jim také smlouvu s ukrajinskou armádou a deník, který si na místě psal. Ty dal původně synovi.
„Bez mého souhlasu a bez soudního povolení se mi hrabali ve věcech, což je na západ od nás nelegální,“ je přesvědčený. Exmanželka ho chce prý od syna odstavit (neplatí však alimenty, za což dostal loni podmínku). Mluví také o tom, že měl konflikt s jejím novým partnerem. Pan M. je kvůli tomu podezřelý z vyhrožování. Jeho bývalá žena tak má údajně zájem na tom, aby skončil ve vězení.
Nad zákonností vyšetřování kvůli službě na Ukrajině bdí dozorový státní zástupce. A jeho nadřízený, již citovaný vedoucí Jan Vychyta, uvedl, že nepřípustnému konání kriminalistů nic nenasvědčuje. „Mám za to, že postup policejního orgánu byl zcela v pořádku, byl zákonný a věcně správný. Neshledali jsme v něm jakoukoliv vadu,“ sdělil šéfžalobce.
Kdo je autorita a kdo je nezávislý
Bojovníkovi nedává smysl, proč je za službu ve prospěch napadané země popotahovaný. Mluví o tom, jak nevěří policii, žalobcům ani soudům. Kriminalisté jsou podle něj lidé s „jednoduchou nervovou soustavou“, kteří se „příliš dívají na Walkera, Texas Rangera“. A protože stejně jako žalobci a soudci dostávají plat ze státního rozpočtu, nejsou prý nezávislí.
‚Jednotky případů.‘ Policie se zabývá Čechy, kteří se zapojili do bojů na Ukrajině bez svolení prezidenta
Číst článek
„Tenhle stát perzekvuje 36 let po revoluci lidi za boj proti Rusům. Skončíte v Bartolomějský, kde vám berou otisky, DNA a zachází s vámi, jako se zločincem. Kvůli státu, který se k nám chová nepřátelsky, vyhazuje sklady do luftu a zabíjí naše lidi,“ poukazuje na útok ruské tajné služby GRU na vrbětické muniční sklady.
Již citovaný advokát Gřivna k tomu podotýká, že lidsky lze takovému pohledu rozumět. Ale že ve světle zákona neobstojí. „Je mi to líto, ale je naším státním občanem. Tady rozhodují jiní lidé, jestli je válečný stav. Máme na to autority, kterými se řídíme. Nemůže být autoritou sám o sobě, rozhodnout si, jak to je. Je vázán ke státu nějakými závazky."
Pro pražského bojovníka přitom existuje šance, že by z případu mohl vyváznout bez trestu. Může požádat o abolici současnou hlavu státu Petra Pavla. "Počkám, co mi poradí právník," odpověděl na dotaz, zda tak učiní. S advokátem se sejde tento pátek.