‚Mám jen rýmu,‘ popisuje jeden z nakažených Čechů. Jeho rodina je v preventivní čtrnáctidenní karanténě

Jedním z potvrzených nakažených pacientů v Česku je muž, ročník 1976, který se vrátil z rodinné dovolené v horském letovisku na severu Itálie. „Cestoval autem s rodinou, ta zatím žádné příznaky nemá. Umístili jsme je do domácí karantény a budou dále testováni," potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Praha 0:35 2. března 2020

„Nedokážu si vůbec vysvětlit, jak jsem se nakazil, je to pro mě záhadou. Ještě dvě hodiny zpět jsem si to vůbec nepřipouštěl, přišlo mi to jako souhra náhod a mediální humbuk,“ popsal nakažený muž v neděli večer pro Českou televizi.

„Cítím se úplně v pohodě. Mám jen rýmu, nepřipadám si nemocný. Nemám kašel, nemám dušnost, nemám horečku. Dnes ráno už to bylo úplně bez teploty,“ dodal.

Příznaky nemoci se u něj objevily den po návratu. „Přikládal jsem to únavě z cestování, z jízdy autem a únavě. Preventivě, vzhledem k rodině, jsme to nahlásili hygienické stanici.“

Nakažený potvrdil slova ministra zahraničí o své rodině, která má aktuálně nařízenou čtrnáctidenní karanténu. Ta se od příjezdu z hor s nikým nesetkala.

„Byli jsme sami jen jako rodina. Naštěstí to bylo bez kontaktu s kýmkoliv dalším a projevilo se to následující den po příjezdu, kdy jsme byli doma a nikam jsme nešli, protože jsme měli ještě dovolenou.“

Lékaři pacienta hospitalizovali v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V neděli pozdě odpoledne ho ale také převezli do nemocnice na pražské Bulovce.

„Podezřelí z této nákazy jsou v izolačních podmínkách na naší klinice. Jejich klinický stav je velmi dobrý, cítí se velmi dobře. Samozřejmě se s nimi zachází tak, jako s pacienty v tomto režimu. Zatím ale nepředpokládám žádné komplikace, které by svědčily o tom, že to bude nějaký těžký průběh,“ uvedla primářka kliniky infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová pro Radiožurnál.