Čech odsouzený za plenění na Ukrajině strávil v okolí Kyjeva měsíc, ‚ukradenými‘ věcmi se netajil

„12. března 2022 jsme vyjeli z Prahy autobusem, který vypravila ukrajinská ambasáda. Nedostali jsme žádný papír, nic. Jenom nám zaplatili autobus na Ukrajinu s dalšími lidmi - civilisty. Povolení od prezidenta jsem taky neměl. Ani mě to v tu chvíli nějak netlačilo. Žádné důsledky z toho rozhodnutí pro mě neplynou, nebo o nich nevím,“ popsal před dvěma lety svou cestu na Ukrajinu pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál dnes už odsouzený Filip Siman.

Souhlasil tehdy s rozhovorem pod podmínkou, že se s ním reportéři potkají v Mostě, v jedné z tamních restaurací.

Během rozhovoru, který trval zhruba dvě hodiny, se Siman tvářil suverénně. Popsal, jak se dostal přes hranici do Javoriva, kde se setkal s prvními dobrovolníky-legionáři.

Mluvil o sobě jako o zkušeném bojovníkovi – poukázal ostatně hned v úvodu na to, že dříve údajně sloužil v české armádě. Ostatní dobrovolníky pak vykresloval jako zelenáče bez patřičných dovedností: „Nikdo z těch Ukrajinců a těch lidí, co tam přijeli, neznali základy taktiky, přesunů. Neznali palební postoje. Nikdo z těch lidí nevěděl nic.“

V Javorivu nakonec nezůstal. Přesunul se do Lvova, kde se k němu připojil další člen jeho pozdější jednotky – Daniel K., který byl následně také vyšetřovaný protimafiánskou centrálou (NCOZ) pro podezření z rabování. Společně odcestovali do Kyjeva, kde se přihlásili na velitelství ukrajinské armády.

Z čeho byl Filip Siman obžalovaný Obžaloba vinila Filipa Simana ze dvou trestných činů: Služba v cizích ozbrojených silách: Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. Plenění v prostoru válečných operací: Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem. Příprava je trestná.

„Byli jsme tam jako mazlíčci. Poskytovali jsme rozhovory ukrajinským i dalším televizím,“ popsal s dovětkem, že ke Karpatské Siči ho s dalšími sedmi Čechy přiřadilo velení až 20. března 2022.

‚To jste asi poctivější, než já‘

„Do akce“ měl poprvé vyrazit už o dva dny později „s Litevcem“ – a to do Romanivky, u Irpině nedaleko Kyjeva a následně i do Buči, kde prováděl takzvané „začišťovací operace“. „Čekali jsme tam na předsunuté základně a patrolovali,“ popsal, co bylo jeho úkolem. Právě tam se měl od velitele poprvé dozvědět, že se může „dovybavit věcmi“, které na místě najde. A to prý z důvodu, že vázlo zásobování.

„Nejdřív jsme bydleli v garáži, tu ale začali ten večer bombardovat. Tak jsme se přesunuli o nějakých sto metrů dál do baráku, kde byly koberce, byl tam boiler, byla tam kuchyňka... Prostě to byla vila. Kdybych to řekl blbě, tak už tehdy jsem porušil zákon, protože jsem vnikl na cizí pozemek,“ popsal tehdy Siman s tím, že čtyři dny na to se do domu vrátili jeho původní obyvatelé.

„Všichni to ale vnímali tak, že se snažíme přežít. Říkali, že si chtěli vzít generátor, ale že nám ho nechají, když ho potřebujeme. Používali jsme jejich bundy, které měli v šatnících. Borec nám řekl, ať nám prý slouží,“ tvrdil v rozhovoru Siman a dodal: „Rozkaz zněl jasně – dovybavte se.“

Siman s „Litevcem“ z jeho jednotky:

„Dovybavování“ se ale i podle tehdejší Simanovy výpovědi mělo vztahovat čistě na oblečení a jídlo. Ne cennosti. Jenže právě ty si Siman během svého působení na Ukrajině několikrát přivlastnil, jak v rozhovoru pro iROZHLAS.cz sám přiznal.

„Když jsme měli podezření na ruský štáb, byl tam třeba nějaký trezor, skříň, cokoliv, tak to všechno vytáhnete ven, abyste si to ‚pročísli‘. Bylo tam stříbro (stříbrné a zlaté slitky - pozn. red.), nějaké papíry, citlivé informace, zbraně. Všechno jsme vzali na štáb, nafotilo se to a zaevidovalo,“ řekl s tím, že mu velitel praporu na štábu sdělil, že si cennosti může ponechat. „Nepřipadalo mi to zvláštní. Chtěli jenom zpravodajské informace,“ řekl Siman.

Na dotaz, jestli tedy neměl slitky vrátit, nebo nechat na štábu, když nebyly jeho, reagoval prozaicky: „To jste asi poctivější, než já.“

Zbitý za barety?

Podle Simana „všichni věděli“, že tyto cennosti u sebe má a nikdo proti tomu dva týdny nic nenamítal. Zopakoval to ostatně i v rozhovoru pro SeznamZprávy, jehož nahrávka zazněla před soudem. „Řídil jsem se tím, že velící důstojník řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Já jsem to nahlásil, všichni to věděli. A tím to končí,“ vysvětlil v nahrávce.

To ale už dříve pro iROZHLAS.cz odmítla právnička praporu Karpatská Sič Olena Rozvadovská, která uvedla, že prapor o tom, že Siman v opuštěných domech raboval, neměl nejmenší tušení. Že k tomu dochází, zjistilo velení praporu až ve chvíli, kdy vojáci zadrželi na Kyjevském nádraží Simanova kolegu Daniela K., který měl namířeno do Zakarpatí na schválenou dovolenou. Problém byl, že odjížděl s 11 granáty, které měl před odjezdem správně odevzdat společně se zbraní.

„Velitel naší jednotky jel na policii, kde ho vyzvedl. Zaručil se za něj, protože šlo o našeho spolubojovníka. Převezli jsme ho na základnu. Tam se nám ale sám přiznal, že spolu s Filipem a dalšími Čechy po osvobození Irpině, když našli nějaké cenné věci, tak si je přivlastnili,“ popsala Rozvadovská před dvěma lety serveru iROZHLAS.cz, jak padlo podezření také na Simana.

Ten popsal, že ho vojáci zadrželi přímo na velitelství, když zjišťoval, co se s Danielem stalo. Následně ho podle Simanovy výpovědi dovedli do jeho pokoje a vysypali mu batoh s věcmi. „Byly tam osobní věci, jako třeba vařič a podobně. Ale vytáhli pak i tu plaketu se stříbrnými slitky, kterou jsem tam měl, dýchací masku ze zničeného Antonovaz Hostomelu a další věci... A ptali se mě, kde jsem to vzal,“ popsal s tím, že ho vojáci následně zbili.

Simanovy fotografie zničeného Antonova, ze kterého vzal kyslíkovou masku:

„Největší blbost, co jsem udělal, je, že jsem vzal baret ukrajinské armády. Ten jsem si musel zasloužit. To jim vadilo nejvíc a za to jsem dostal největší čočku,“ popsal Siman, podle kterého u něj vojáci ještě našli „staré žluté brýle ze šedesátek“ (obžalobou zmiňované brýle značky Ray-Ban), které našel v hořícím žigulíku a další cennosti, včetně čtečky knih.

Jak některé tyto předměty v domech „sbírá“, ostatně sám natáčel, některá z videí následně umístil i na své sociální sítě. Ta pak sloužila jako důkaz, který využila obžaloba v soudním řízení. Na Ukrajině ale krádež těchto věcí i podle Rozvadovské nepřiznal, a tak ho vojáci předali na policii. Předtím mu ale sebrali cestovní pas, který mu už nevrátili.

Policisté se už podle Simana měli chovat „korektně“ a po podpisu dokumentů, že jemu ani Danielovi K. nic neudělali, je propustili. Siman pak skutečně na Ukrajině dostal dočasný nový pas, serveru iROZHLAS.cz to tehdy potvrdil zdroj z diplomacie. I díky tomu se následně mohl dostat zpět do Česka.

Tím ale pro něj případ neskončil, protože se o jeho kauzu začala zajímat Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a před rokem mu sdělila obvinění z nepovoleného působení v cizí armádě a také z plenění v prostoru válečných operací, mimo jiné měl i okrádat mrtvé vojáky. Na začátku letošního srpna pak soud vynesl nad Simanem nepravomocný verdikt, neodsoudil ho nakonec za službu v cizí armádě, potrestal ho ale sedmi roky vězení za prokázané rabování.

Část rozhovoru webu iROZHLAS.cz s dobrovolníkem Filipem o nálezu stříbra iR.cz: Co jste zapíral? FILIP: Kde jsem přišel třeba k určitým věcem a kde jsou ti a ti kluci a jejich jména.

Co jste zapíral? iR.cz: Ke kterým věcem? FILIP: No třeba ta stříbrná cihlička.

Ke kterým věcem? iR.cz: Stříbrná cihlička? FILIP: Stříbrná cihlička to byla jakási.

Stříbrná cihlička? iR.cz: A kde jste ji teda vzal? FILIP: V Irpini.

A kde jste ji teda vzal? iR.cz: To jste si jenom tak vzal?

FILIP: Ano. A nahlásil. Jsem ji nahlásil štábu.

To jste si jenom tak vzal? iR.cz: Proč jste ji vzal? FILIP: Když čistíte ty budovy a máte podezření na ruský štáby, tak berete dokumenty, berete všechno, co tam je. Takže když tam máte trezor, skříň, cokoliv, tak to prostě vytáhnete, abyste si to pročísli. Bylo tam stříbro, byly tam papíry, citlivý informace, nějaký zbraně, všechno se to vzalo na štáb, nafotilo, zaevidovalo. To stříbro jsem měl u sebe už dva týdny, všichni o tom věděli. Na štábu mi řekli, že si ho můžu nechat. Já jsem všechno hlásil, hlásil jsem to každýmu.

Proč jste ji vzal? iR.cz: Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? FILIP: Ano.

Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? iR.cz: Nepřipadalo vám to zvláštní? FILIP: V tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem to nahlásil, bylo mi řečeno, že chtějí jenom zpravodajské informace. Zbytek je nezajímá.

Nepřipadalo vám to zvláštní? iR.cz: Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu.

FILIP: Vy byste to tam nechal? Tak jste asi poctivější, než já.

Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu. Podrobnosti o případu ve článku ZDE.