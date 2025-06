Čech posílá klokany indickému miliardáři. O největší sbírku zvířat na světě se zajímají úřady

Ústřední postavou dnešního příběhu je Jindřich Blahož, obchodník se zvířaty. Tím se živil vždycky?

Je to chovatel. Má farmu, kde chová potkany a myši, které následně prodává do některých zoologických zahrad v ČR jako potravu pro zvířata, která v těch zahradách chovají.

Pro plazy?

Ano. Zároveň má s některými zahradami smlouvy na dodávání zeleně na krmení žiraf a dalších zvířat. Takže tím se asi primárně živí. A v poslední době se z něj stal i obchodník se zvířaty.

To ale stejně není něco výjimečného, ne? Proč se o něm tedy bavíme?

Pan Blahož totiž v posledním půl roce začal ve velkém vyvážet zvířata do indického zařízení Vantara. Vyvezl tam 6 700 zvířat.

Kde je vzal?

To zatím úplně přesně nevíme. Kromě již zmíněné farmy má od roku 2023 v Mikulově i zookoutek, ale jak ses právě podivil, že 6 700 zvířat…

… To je výrazné množství…?

Tak to není z tohoto zookoutku. Zřejmě je skupuje nebo dostává od dalších chovatelů v rámci Evropy. Některá zvířata jsou z Německa nebo třeba Polska, ale některé mravenečníky a lenochody získal například z Peru.

Takže i takto exotická zvířata? Jde tedy o zvířata z celého světa?

Nedá se říct, že by to byla jen česká, domácí. Je tam opravdu spoustu exotických zvířat. Jsou rozdělená na dvě skupiny – nechráněná, kam patří třeba bizoni, jeleni nebo klokani, a pak jsou zvířata chráněná. To určují přílohy Mezinárodní úmluvy o obchodu s chráněnými druhy, zkráceně CITES, a právě podle těchto příloh jsou tam desítky chráněných druhů.

6 700 zvířat za pár posledních měsíců… To musí být poměrně rekordní i na evropské poměry, ne?

Ano. Dostali jsme se ke statistice EU, takzvané TRACES, kam se zaznamenávají všechny exporty zvířat z EU. Z ní vyplývá, že tento český chovatel je co do počtu zvířat několikanásobně aktivnější než kdokoliv v Evropě, i než celá EU dohromady. Druhá nejaktivnější země v EU je Dánsko, které vyvezlo, tuším, 51 papoušků. Oproti těm našim 6700 zvířatům…

To je víc než má největší zoo v Česku, ne?

Máš pravdu, české zoo mají nižší tisíce zvířat. Právě ta pražská, která by se s vývozem dala srovnat, protože je největší, má něco kolem šesti tisíc zvířat. Na druhou stranu musíme říct, že mezi zvířaty vyvezenými do Indie je převážné množství plazů. Druhy tam pak nesedí, protože pražská zoo má samozřejmě jiná, větší zvířata, než ta, která byla vyvezena.

Ptal ses pana Blahože, proč to dělá? A jak to dělá?

Ptali jsme se. Chtěli jsme se s ním i sejít, ale s tím nesouhlasil. Zdůrazňoval, že je to všechno legální. A to musím zdůraznit – nikde neporušuje žádný zákon, všechno je to naprosto legálně. Ptal jsem se ho, jak si vysvětluje, že právě on je ten největší obchodník se zvířaty s indickým zařízením Vantara. Vysvětluje si to tím, že se s majitelem přímo zná, že indické zařízení sám navštívil, a zároveň se v chovatelství a obchodování se zvířaty pohybuje poměrně dlouhou dobu. Má tedy kontakty, ví, jak a kde zvířata sehnat a jak s nimi pak naložit.

Takže on je pak naloží do přepravních boxů? Takto přes pražské letiště v posledních měsících směřovaly stovky a tisíce zvířat do Indie…?

Ano, jde to převážně přes pražské letiště, kde dosedne objednané cargo letadlo a doveze je přímo do Gudžarátu. Zároveň ale máme informace o tom, že některé vývozy byly i z jiných států v Evropě. Mám pocit, že tam bylo letiště v Amsterdamu.

Zvířecí ráj?

Zařízení Vantara, o kterém jsi mluvil, je v Gudžarátu na západě Indie. To je pro mě zatím tajemné místo. Tam tedy pan Blahož vozí tisícovky zvířat?

Přesně tak. Přijde mi, že zařízení je trochu tajemné pro všechny. Není přístupné veřejnosti a jen pár jedinců mělo možnost se do něj podívat. Na YouTube a sociálních sítích jsou o tomto zařízení obsáhlá videa, která natáčí různí influenceři tam pozvaní. Ale široká veřejnost se tam nedostala a zřejmě ani nedostane. Shodou okolností zařízení stojí vedle největší rafinerie na světě, kterou vlastní nejbohatší Asiat, Mukeš Ambani. A za zařízením Vantara, o kterém se bavíme, stojí jeho nejmladší syn, Anant Ambani. V rozhovorech říká, že když byli s maminkou na dovolené, tak tam viděli slona, který trpěl, protože byl zřejmě využíván pro těžkou práci v lese. Anant s maminkou se nakonec rozhodli, že ho zachrání. Začali se učit, jak se má o takového slona starat. A jemu se ta myšlenka tak líbila, že založil záchrannou stanici pro slony, kteří pracovali buď v lesích, nebo byli třeba nuceni vystupovat v cirkusech. Takže to stálo na počátku zařízení Vantara. Od té doby ale narostlo do gigantických rozměrů.

Takže tam stojí rafinérie, vedle zoologická… Anebo záchranná stanice? Co to teď je?

To není úplně zřejmé. Podle českých zákonů by to zoologická zahrada asi nebyla i z toho důvodu, že není otevřena veřejnosti. Není ani ve světově uznávané asociaci zoologických zahrad WAZA, kam nepodalo ani přihlášku, jak nám potvrdila sama asociace. Z pohledu indických zákonů by to zřejmě zoologická zahrada mohla být, nicméně české úřady na ni nahlíží spíš jako na záchranné centrum.

Pan Blahož tam dovezl bezmála sedm tisíc zvířat. Ví, co se tam s nimi děje?

Tím, že pan Blahož zařízení navštívil, tak je přesvědčený o tom, že je o zvířata dobře postaráno a že tam mají skutečně prvotřídní podmínky. Tak to vypadá i na propagačních videích na YouTube, které jsem zmiňoval. Na druhou stranu je to obrovský komplex. Videa samozřejmě zachytí jen zlomek, takže těžko říct… Ale pan Blahož je přesvědčený o tom, že se tam zvířata mají mnohem lépe než v kterékoliv zoologické zahradě na světě.

A kolik jich je tam dohromady?

Němečtí kolegové z Süddeustche Zeitung v posledních měsících přišli s investigativním článkem, že do zařízení šlo za posledního tři čtvrtě roku asi 39 tisíc zvířat z celého světa. Přesná čísla od zařízení nemáme, protože zatím nevydalo novou výroční zprávu, kde by se dovozy zvířat promítly, ale na jejich stránkách operují s číslem 150 tisíc zvířat. Což je opravdu obrovské množství.

Zvířata tam jsou tedy pro potěchu syna nejbohatšího muže Asie? Stále přemýšlím nad tím, proč se podnikají tak velké dovozy zvířat z celého světa na jedno místo…?

Podle toho, co mi říkal pan Blahož, by prý majitel chtěl vytvořit zařízení, které by mělo všechny druhy zvířat na světě s tím, že by vytvořil jakýsi genofond. Má to sloužit jako záchranné a rozmnožovací zařízení. Vizí do budoucna zřejmě je, že se zvířata budou vracet do přírody. To je ale problematické, na to nás upozorňovali i někteří odborníci. Navracení zvířat ze zoologických zahrad do přírody se může dít jen ve výjimečných případech. Zvířata jsou dlouho držena v zajetí, zároveň hrozí, že můžou do původní divoké populace zanášet některé nemoci. Zůstává tedy otázka, co s těmi zvířaty bude dál. Myslím, že to je i jeden z hlavních motivů českých úřadů, proč se stále dotazují na to, za jakým účelem tam zvířata jdou. Ani jim to zřejmě není úplně jasné.

Takže to, že pan Blahož, asi jako jeden z řady obchodníků se zvířaty, posílá zvířata do Indie, je legální. České úřady ale zajímá, proč se to vůbec děje. Je minimálně pozoruhodné, že dochází k takto velkému obchodu s jedním zařízením…?

Ano, na úřady to působí zvláštně, proto se na to doptávají. Tím, kolik zvířat do tohoto zařízení proudí a tím, že už je to prakticky největší zařízení se zvířaty v dějinách lidstva, tak na to úřady samozřejmě koukají s pozdviženým obočím.

O jakých úřadech se bavíme?

V Česku mají exporty chráněných zvířat na starosti dvě instituce – ministerstvo životního prostředí a jemu podřízená Agentura ochrany přírody a krajiny. Ty se vyjadřují k tomu, zda každé zvíře, které je podle CITESu chráněné, není odchycené někde v přírodě. Zkoumají jejich „rodokmen“, aby měli jistotu, že nedochází k nelegálnímu pašování zvířat. To je ten první bod, o který se zajímají. Druhý bod je účel, proč jsou tam zvířata odvážena. Zatím všechna odcházejí se zoologickým účelem. Sice jsme před chvilkou řekli, že to není klasická zoologická zahrada, kde by mělo být misí třeba i vzdělávání veřejnosti. Na druhou stranu i pan Blahož říká, že zařízení je otevřené odborníkům a odborným školám, které se tam mohou chodit vzdělávat. Zároveň se do zoologického účelu dá zapojit i záchranné centrum, které tam působí.

Už od dob záchrany slonů.

Zařízení se tak i prezentuje, že je jednou z jejich misí záchrana. Na druhou stranu se úřady se ptají, jestli je potřeba zvířata ze střední Evropy zachraňovat v indickém Gudžarátu.

Trh se vyprazdňuje

Komunikuje indická Vantara s českými úřady?

Komunikace mezi úřady a zařízením neprobíhá, ale probíhá komunikace mezi úřady. Vždycky je to v rámci CITESu, té mezinárodní úmluvy. Ve většině států to je právě pod ministerstvem životního prostředí, takže se obrací na své protějšky na indické straně, které mají tuto úmluvu na starosti. Praxe je taková, že jim pošlou dotazy a nazpátek jim přijdou odpovědi, které jsou pro ně závazné. I kdyby měli pochybnosti o tom, jak se tam zvířatům daří, nebo by třeba některá odpověď nebyla úplná nebo dostačující, nebo vyloženě lživá – to neříkám, že se doteď stalo – tak pro správní řízení, ve kterém úřady rozhodují, jestli se to konkrétní zvíře může vyvézt, musí brát indickou odpověď v potaz.

Ptal ses českých úřadů na to, jestli jsou spokojené s odpověďmi, které z Indie získaly?

Nejsou spokojené a komunikace s nimi dále probíhá. Stále jim není jasné, proč tam některá zvířata odchází. A pokud jsem to dobře pochopil, tak by se správně měli ptát u každého zvířete a druhu, proč má zrovna toto zvíře jít do tohoto zařízení, jaké tam jsou podmínky, jaký je plán chovu… Takže komunikace podle mě není uzavřená ještě na dlouhé měsíce, pokud samozřejmě budou vývozy dál probíhat. Ale vím, že Agentura i ministerstvo stále komunikují. Třeba právě ministerstvo životního prostředí nám skrz mluvčí Veroniku Krejčí potvrdilo, že se tím stále zabývá.

„Samozřejmě situací, která se týká okolností dalšího chovu (…) se pochopitelně zabýváme a veškeré ty okolnosti pečlivě prověřujeme.“ Veronika Krejčí, mluvčí MŽP (Archiv Víta Kubanta, červen 2025)

Zmiňoval jsi, že se o Vantaře psalo v zahraničních médiích, například v německém Süddeustche Zeitung. Co jsou ty největší obavy?

Největší obavy jsou zřejmě z toho, odkud se všechna ta zvířata berou. Zda například nedochází k lovení zvířat ve volné přírodě. Pytláci třeba dělají to, že když chtějí odebrat mládě z tlupy primátů, tak zabijí zbytek tlupy. Takže to je jedna z hlavních obav.

Protože část zvířat odchází i ze zemí Jižní Ameriky, středoafrických republik, kde je pytláctví zásadní problém…?

Ano. Nejvíc zvířat odchází ze Spojených arabských emirátů, což je taky problém. Je totiž otázka, jak se tam dostávají. Právě německý deník upozornil na exemplář gorily horské, což je opravdu unikátní kus. Nikde na světě ho nedrží v zajetí. Ve volné přírodě je jich už zhruba jen tisíc. A najednou se tato gorila horská objevila právě ve Vantaře. Je tedy otázka, odkud pochází a jak se tam dostala. Víme, že ji přivezli ze Spojených arabských emirátů, ale na druhou stranu zaznívá kritika, že pokud to má být záchranné centrum, tak proč gorila horská, která pochází z Afriky, putuje do indického záchranného centra. I v Africe jsou záchranná centra na velmi dobré úrovni, kam by ji mohli přemístit. Zároveň – to jsem si ověřoval i u ředitele zoo ve Dvoře Králové – právě gorila horská je sociální primát, který chce žít v tlupách. Chce mít kolem sebe další jedince. Pokud je tedy ve Vantaře jen jedna gorila horská, tak to není úplně ideální prostředí pro záchranu a měla by spíš být v Africe.

Druhá obava je, že v momentě, kdy se na celém světě skupují zvířata v takovém množství a vyprazdňuje se trh s volnými, legálními zvířaty, tak to samozřejmě dělá dobré podhoubí pro pytláky a pašeráky. Poptávka tady bude pořád a ta zvířata se někde budou muset brát. V momentě, kdy najednou vznikne v Indii zařízení, kde je 150 tisíc zvířat, tak se ten trh bude muset něčím zase nasytit.

Pan Blahož poslal do Indie tisíce plazů, 441 klokanů, 217 primátů, 138 lam nebo 68 jelenů. Obavy, které jsi akcentoval, se týkají i těchto dovozů?

Musím říct, že se určitě netýkají v tom pohledu, zda jsou ta zvířata legální. To víme, že jsou. Pan Blahož má všechna potřebná povolení, ministerstvo a agentura všechno schválily, takže z tohohle pohledu tam nejsou žádné obavy. Pokud se ale bavíme o tom, zda se nevyprazdňuje trh, tak se samozřejmě vyprazdňuje. A je potřeba říct, že se zřejmě plánují vyvézt další zvířata. Ministerstvo vydává povolení na každé jednotlivé zvíře, na konkrétní exemplář, který je třeba očipován. A jsou tam vydaná povolení na další tři tisíce zvířat. Je otázka, kdy to pan Blahož bude chtít vyvézt a zda to všechno vyveze. Samozřejmě můžou propadnout, exporty se nemusí uskutečnit. On sám říkal, že další vývozy plánuje, ale že už jich bude méně než dosud. Kolekce v Indii už se prý kompletuje a zařízení už nebude chtít další zvířata přijímat.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: youtubové kanály The Real Tarzann, BeerBiceps a CNN-News18 a účet the.velli.memer na síti X.