Čech se 13 let skrýval před nástupem do vězení. Nakonec u soudu dokázal, že je nevinný

Soud poslal Michala Žerebáka v roce 2010 na čtyři roky do vězení za ozbrojenou bankovní loupež. Problém ale je, že nic takového neudělal. Když měl nastoupit do vězení, utekl z Česka, aby se mohl očistit. Svou nevinnu prokázal po 13 letech. Obhajoba ho vyšla na stovky tisíc eur, které si napůjčoval. Ministerstvo mu za nezákonné odsouzení vyplatilo 253 tisíc. Soud mu přiřkl za nemajetkovou újmu 45 tisíc. Příběh přinesl server Seznam Zprávy. Praha 10:34 14. května 2025

Při bankovní loupeži na pražském Žižkově zachytily v roce 2009 kamery muže s dioptrickými brýlemi, který v České spořitelně přistoupil k přepážce. Na pracovnici vytáhl zbraň a ta mu záhy vydala peníze, které strčil do tašky a odešel.

Vyšetřovatelé poté na místě zajistili pachové stopy a vyzpovídali svědky. A z loupeže obviní tehdy devatenáctiletého Michala Žerebáka, popisuje server Seznam Zprávy.

Ten se do hledáčku policie dostal už v minulosti. Den před vyloupením žižkovské banky ve vlaku z Plzně do Prahu ukradl v kukle a s plynovým revolverem mladou ženě mobil. Šest podobných případů mu prokážou i policisté z Mostu. Mladík se k tomu přiznal, obětem se omluvil a zaplatil jim část škody. Vinu z žižkovské loupeže ale od začátku razantně popíral.

V únoru 2010 mu ale pražský soud za loupež udělí podmínku. V květnu téhož roku pak mostecký soud sáhne k souhrnnému trestu a pošle ho na čtyři roky do vězení. Opřel se o pachové stopy a výpověď pracovnice spořitelny, která tvrdila, že v obžalovaném poznala pachatele se 75procentní jistotou.

Problematické důkazy

Problém ale je, že pachové stopy, jak dnes víme, mohou být problematické. A šedesátiletá pracovnice do doby loupeže prodělala 10 operací očí.

„Na blízko mám pět dioptrií, používám proto na počítač a pokladnu brýle. Ty jsem měla nasazeny, a když si za těchto okolností chci prohlédnout blíže klienta, musím si ty brýle posadit víc na nos a podívat se nad brýlemi. To jsem z přirozených důvodů nemohla udělat,“ uvedla podle Seznam Zprávy při výslechu.

Policii navíc řekla, že muž pravděpodobně neměl brýle, čemuž odporuje videozáznam.

Znalci z Kriminalistického ústavu nicméně upozornili, že nejsou schopni potvrdit ani vyloučit, zda Žerebák žižkovskou spořitelnu skutečně vykradl.

Když měl mladík nastoupit do vězení, utekl do zahraničí. A české úřady na něj vydaly evropský zatykač. Po 13 let se pak skrýval v různých zemí Evropy. Snažil se získat důkazy, kterými by prokázal svou nevinu. A nebyl s nemocnou matkou, o kterou dříve pečoval. Když zemřela, nemohl jí přijet na pohřeb.

Nové klíčové posudky

V roce 2020 pak podal návrh na obnovu procesu. Předložil znalecký posudek německého experta z oboru forenzní antropologie George W. Rauschera, podle kterého Žerebák loupež nespáchal. Podle odborníka o tom svědčí třeba jiný tvar obličeje pachatele, výška postavy a další odlišnosti. Ke stejnému závěru navíc měli podle Rauschera dojít znalci z Kriminalistického ústavu už před lety.

Nevinný byl Žerebák také podle dalšího německého experta Friedricha W. Rösinga. „Zákazník banky a obžalovaný nejsou totožní. Totožnost je vyloučena s pravděpodobností 99,87% až 99,99 %,“ stojí v jeho znaleckém posudku.

A také podle dalších expertů lze vyloučit, že by byl Žerebák pachatelem. Přiklonili se k tomu polští experti Amanda Krać s Tomaszem Sidorem a také Radoslav Benuš, odborník z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Stejná soudkyně

Případ dostala na stůl tatáž pražská soudkyně, která před lety Žerebáka odsoudila. A ta obnovu řízení napoprvé smetla ze stolu.

Otevřela ho až napodruhé, v květnu 2023 poté, co ji za postup zkritizoval Městský soud v Praze. A hned následující měsíc zprostil Žerebáka v případu vyloupení spořitelny viny. V říjnu téhož roku mu pak soud udělil za všechny jeho přečiny, vyjma loupeže, podmínku.

„Nezlobte se, o tom s vámi teď nebudu mluvit, jsem v důchodu,“ řekla ke svému rozhodování po letech soudkyně Jana Pěchotová.

‚Jde o princip‘

Za obhajobu a posudky zaplatil Žerebák stovky tisíc eur. Peníze mu půjčili kolegové z práce nebo jeho zaměstnavatelé.

Ministerstvo spravedlnosti následně Žerebákovi jako nezákonně odsouzenému vyplatilo 253 tisíc korun za neoprávněné stíhání a vazbu. Za nemajetkovou újmu mu přiřklo 45 tisíc korun.

„Celé ty roky jsem si říkal, že už nemohu dál, prostě nemohu. Ale musíte, jinak vás to položí,“ vzpomíná teď pro server Seznam Zprávy Michal Žerebák. „Teď už ale vím, za co jsem bojoval. Je strašná škoda, že se to nedozvěděla moje máma,“ dodává.

„Kdybych zůstal v Česku a nastoupil do vězení, nikdy bych svou nevinu nedokázal. O peníze nejde, jde o princip,“ uzavírá Žerebák.

Skutečný pachatel loupeže v žižkovské spořitelně zůstává neznámý. Zločin je navíc už promlčen.

