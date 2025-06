Čech sloužící v ruské armádě má jít do vězení. Je pravomocně odsouzený za trestnou činnost

Padesátiletý Čech, který nastoupil do ruské armády, a nyní žádá pomoc od českých úřadů, je pravomocně odsouzeným pachatelem trestné činnosti. Na muže je vydaný příkaz k dodání do vězení. Na síti X o tom v pondělí informovala česká policie. Že česká diplomacie řeší případ muže, který před časem odcestoval do Ruska, kde nastoupil do armády, informovala mluvčí ministerstva zahraničí letos v květnu.

