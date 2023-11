Je slogan o svobodné Palestině od řeky k moři antisemitský? Policie čeká na vyjádření, řekl její šéf

V souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem zatím česká policie zahájila úkony trestního řízení pro projevy antisemitismu ve 14 případech. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. Centrála proti terorismu také zahájila úkony k případu úmrtí českého občana při útoku hnutí Hamás na Izrael. Na věci spolupracuje s izraelskými kolegy. Praha/Tel Aviv 15:14 12. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstraci na podporu Izraele v Praze na Staroměstském náměstí narušila skupinka propalestinských sympatizantů, kterou policisté oddělili | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V policejních statistikách se podle Vondráška vyšší míra antisemitismu zatím neprojevuje. Policejní prezident nicméně odhadl, že nárůst souvisejících trestných činů se vzhledem k aktuálnímu dění určitě dá očekávat.

Policisté podle Vondráška monitorují veškerá shromáždění, která se tematicky dotýkají izraelsko-palestinského konfliktu. Na největší akce je doprovázejí arabisté. Pomáhají policii posoudit, zda nápisy na přinesených transparentech nejsou za hranicí trestního práva.

Aktuálně řeší například větu From the River to the Sea Palestine will be free (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), kterou si lze podle některých lidí vyložit jako požadavek na zrušení státu Izrael a vyvraždění Židů. Policie čeká na analýzu Nejvyššího státního zastupitelství.

„Chci, abychom měli jasno co nejdřív. Nemáme žádnou motivaci tyto projevy bagatelizovat, ale je to primárně právní otázka,“ podotkl Vondrášek s tím, že ve středu bude mít policie k antisemitským projevům jednání právě s Nejvyšším státním zastupitelstvím a s ministerstvem vnitra.

Právní názory na správný postup jsou zatím podle policejního prezidenta rozporuplné. Připomněl také zásadu ultima ratio, podle níž je trestní právo až posledním prostředkem, když jiná ochrana nestačí.

Poukázal na případ cizince, kterého policisté obvinili z hanobení národa kvůli vyvěšení plakátu s protižidovským textem na občerstvení s kebabem. Státní zástupce následně stíhání zrušil s tím, že skutek není trestným činem. Nyní ve věci provádí prověrku dohledový státní zástupce.

Smrt českého občana

Obětí teroristického útoku radikálního hnutí Hamás na Izrael se stal i dvaadvacetiletý český občan. Zahynul při útoku v kibucu Nirim při návštěvě přítelkyně.

„Mohu potvrdit, že Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě v této věci pod dozorem pražského vrchního státního zastupitelství zahájila úkony trestního řízení. Spolupracuje s izraelskými kolegy a vede trestní řízení,“ řekl k tomu Vondrášek.

Doplnil, že u trestných činů v zahraničí je česká policie vždy hodně závislá na tom, jakou pomoc jí poskytnou orgány činné v trestním řízení v daném státě, jaký mají důkazní materiál a také jaké jsou jejich momentální objektivní možnosti.

„Myslím, že v Izraeli je teď na prvním místě úplně něco jiného, než se zabývat detailně důkazním materiálem ke každému konkrétnímu trestnému činu, kterých se tam stalo na tisíce. Takže asi to bude vyžadovat nějaký čas,“ uzavřel s tím, že Česko a Izrael mají dlouhodobě velmi dobrou a intenzivní spolupráci, i například ohledně společných výcviků.