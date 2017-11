Ceduli psychoterapeut si může dát na dveře každý, varují odborníci. Chybí regulace zákonem

„Já vám řeknu příběh. Měla jsem klienta, který se léčil dlouho s obsedantně kompulsivní poruchou. Měl invalidní důchod. Pracovali jsme dlouho. A pak narazil na internetu na nějakou úžasnou metodu, která slibovala, že vyléčí všechno na světě. Pět tisíc za jednu konzultaci. Začal chodit za tím člověkem, kterého nechci jmenovat. Ten ho ale totálně rozložil. Jemu to narostlo do úplně neuvěřitelných rozměrů. On nebyl schopný nic a ještě byl půl milionu v dluhu,“ popsala Radiožurnálu Olga Kunertová z České asociace pro psychoterapii.

Psychoterapeuti požadují regulaci pro své povolání. Může ho totiž vykonávat každý a to způsobuje problémy. Více si poslechněte v reportáži Kristiny Lamperové.

Kunertová už svého bývalého klienta neviděla. Odstěhoval se na vesnici k rodičům. Problém s nedostatečně kvalifikovanými nebo falešnými psychoterapeuty je hlavně mimo zdravotnictví, které tento obor reguluje zákony a předpisy.

„V sociálních službách, psychoterapeuti jsou už i ve školství a v soukromé sféře, kde působí spousta nekvalifikovaných, ale také kvalifikovaných a dobrých psychoterapeutů na různé živnostenské listy,“ řekla Kunertová.

Asociace nemá nic proti tomu, aby vyškolení pracovníci pracovali na živnostenský list. Žádá ale o pravidla a zákony, které by systém regulovali.

Psychoterapeutická společnost nesouhlasí

A právě s tím naprosto nesouhlasí druhá odborná společnost v Česku - psychoterapeutická společnost. „V prostoru toho soukromého právního uspořádání nejsou žádné brzdy ani zpětné vazby na stížnosti. Tyhle regule tam nejsou popsané, ve zdravotnictví jsou. Může narazit na toho, kdo je formálně kvalifikován - to si oba můžeme myslet, jestli je to v pořádku, když poskytujete zdravotnickou péči na živnostenský list. Myslím si, že to není v pořádku. Ale můžete taky narazit na toho, kdo se prohlásí psychoterapeutem,“ popsal předseda psychoterapeutické společnosti Karel Koblic.

A takový problém se podle Koblice stává často. Vzhledem k tomu, že v soukromé sféře není psychoterapie nijak omezovaná zákonem, může si ceduli psychoterapeut dát na dveře úplně každý.

„Prohlásíte se jako expert na zdravotní životní styl a asi dostanete živnostenský list. Potom si na dveře dáte ceduli, že jste psychoterapeut, a budete dělat, co se vám zlíbí,“ řekl Koblic.

Ministerstvo zdravotnictví nebo průmyslu?

O problému ví i ministerstvo zdravotnictví. Má ale svázané ruce. „Problémem může být psychoterapie prováděná mimo zdravotnictví, tedy lidmi, kteří k tomu nemají dostatečné nebo žádné vzdělání a kompetence. Děje se tak pod rouškou různě nazvaných činností vykonávaných na živnostenský list. Rezort zdravotnictví nemá a nemůže mít na tyto činnosti žádný vliv,“ popsal mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Macura s tím, že problém v soukromé sféře má řešit ministerstvo průmyslu a obchodu.

V emailu, který resort poslal Radiožurnálu, ale problém vrací zpět na úřad zdravotnictví. Psychoterapie podle zákona není živnost, a proto nemá ministerstvo, pod které spadá živnostenský úřad, oprávnění ho jakkoliv regulovat. Asociace pro psychoterapii ale uvádí, že s tamními úředníky jedná a snaží se prosadit, aby se psychoterapie stala vázanou živností.