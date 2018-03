Mynář a Nejedlý míří do Číny. Hrad je vyslal ověřit potíže Zemanova poradce

Pražský hrad vyslal do Číny kancléře Vratislava Mynáře a dalšího prezidentova poradce Martina Nejedlého ověřit informace o zadržení šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga. Informaci potvrdil v úterý prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Praha 15:36 15. 3. 2018 (Aktualizováno: 16:07 15. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář (vlevo) a Zemanův poradce Martin Nejedlý. | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

Podle serveru Neovlivní.cz se k výpravě připojil i Jaroslav Tvrdík, místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company. Mluvčí CEFC Group (Europe) Company Pavel Bednář nechtěl na dotaz o cestě Tvrdíka do Číny reagovat.

Kam zmizel Zemanův čínský poradce? 'Vyšetřování stranou je tajný proces,' líčí sinolog Číst článek

Jie Ťien-ming měl být v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality. CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Zeman Jie Ťien-minga také jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem. Tím stále zůstává, podle Hradu Zeman s dalšími kroky vyčká na oficiální potvrzení z Číny.

Situaci podle Neovlivní.cz odletěla na místo prověřit tříčlenná delegace v úterý odpoledne, zpět do Česka má přiletět do konce týdne.

Korupční aktivity v Africe

Podle analytiků ze Sinopsis, projektu Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a AcaMedia, bude zajímavé, s jakými informacemi se česká delegace vrátí. „Předseda Jie Ťien-ming a CEFC má v zásadě dva problémy,“ popsala Anna Zádrapová ze Sinopsis. Jeden z nich je podle ní relativně rutinní, a to zadluženost firmy u státních finančních institucí, především u Čínské rozvojové banky. „Druhým, potenciálně závažnějším, je pokračující vyšetřování korupčních aktivit v Africe,“ dodala.

Podle americké prokuratury nejsou společnost CEFC ani Jie Ťien-ming v tuto chvíli předmětem vyšetřování. Soud v New Yorku podle The New York Times nicméně nedávno zapojil do případu speciální vyšetřovatele, kteří se mají zabývat novými důkazními materiály klasifikovanými jako tajné, informoval Sinopsis.

Skupina CEFC působí především v energetice, financích a průmyslu. Podle vlastních údajů je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší privátní firmou v Číně. Na počátku března se objevily spekulace, že vedení a provoz společnosti CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy však agentuře Reuters sdělil, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management.