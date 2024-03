Čeká Česko Silvestr bez petard? Ministerstvo životního prostředí plánuje omezit prodej pyrotechniky

Letošní Silvestr by mohl být v Česku bez petard. Ministerstvo životního prostředí totiž plánuje zásadně omezit prodej pyrotechniky. Volně koupit by tak bylo možné třeba jen prskavky nebo bouchací kuličky. Ministerstvu vadí, že se k rachejtlím můžou snadno dostat děti. „Chceme zakázat prodej v mobilních obchodech,“ řekl pro Radiožurnál ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Praha 22:19 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ohňostroje na Václavském náměstí. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Ministr životního prostředí Petr Hladík chce, aby v obchodech zůstala dostupná jen kategorie pyrotechniky F1. To jsou prskavky nebo bouchací kuličky. Vše ostatní by si mohli lidé podle Hladíka koupit jen s licencí vystavenou Českých báňským úřadem.

„Tak, aby pyrotechnika nebyla dostupná dětem v každé večerce. Za druhé chceme omezit používání pyrotechniky u škol, nemocnic, hospiců, domovu seniorů, záchranných stanic, zoologických zahrad nebo třeba útulků. Projev stresu u zvířat je největší. A za třetí chceme zakázat prodej v mobilních obchodech,“ řekl pro Radiožurnál ministr.

Prodej petard je teď omezen věkovou hranicí 18 nebo 21 let, závisí to na kategorii. Změnu by chtěl ministr Hladík prosadit do konce tohoto roku, aby na Silvestra už platila.

S chystanou změnou ale nesouhlasí obchodník s pyrotechnikou Václav Krupička. Současná legislativa je podle něj nastavená dobře.

„Zákon je velice přísně postavený. Myslím si, že kdyby se dodržoval, tak problémy se zábavní pyrotechnikou nejsou. Taky si myslím, že je návrh nepromyšlený, všichni prodejci mají plné sklady a další zboží objednané,“ řekl Radiožurnálu obchodník Krupička.

Podle Krupičky by měl být potrestaný každý, kdo pravidla prodeje porušuje.