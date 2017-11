Čekání na ministry. Vnitro povede vyšetřovatel žhářů z Vítkova, další jména Babiš tají

Mlčení vystřídaly spekulace a v posledních hodinách se objevila další jména lidí, kteří by mohli zasednout v nové vládě. Analytička Českého rozhlasu Jana Klímová s odvoláním na důvěryhodné zdroje představila několik z nich ve vysílání Radiožurnálu. Obdobný seznam mezitím zveřejnila i další média, například Aktuálně.cz. V kabinetu se podle něj objeví podnikatel Milek nebo Chovancův náměstek Metnar, jehož kandidaturu odpoledne potvrdil i Babiš. Praha 16:26 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem | Zdroj: ČTK

Podle Andreje Babiše na svých postech zůstanou ministři za ANO s výjimkou Ivana Pilného. Martin Stropnický by se měl podle nepotvrzených informací přesunout na ministerstvo zahraničí a Karla Šlechtová potvrdila kandidaturu na ministryni obrany.

Analytička Českého rozhlasu Jana Klímová mluvila o zatím nepotvrzených jménech kandidátů na ministerské posty ve vysílání Radiožurnálu

Na seznamu kandidátů na ministry byla podle Klímové ještě ve středu dopoledne nejasná hlavně dvě jména, a to nového ministra vnitra a zemědělství.

„V prvním případě se nejvíce spekuluje o šéfovi vojenského zpravodajství Janu Berounovi. Podle informací Radiožurnálu ale bylo včera ve hře ještě jiné jméno, a to Lubomír Metnar,“ uvedla Klímová. To, že je Metnar opravdu kandidátem na post ministra vnitra, potvrdil o několik hodin později serveru iDNES.cz sám Andrej Babiš.

Tento muž působil na ministerstvu vnitra v roce 2013 jako prvním náměstek ministra vnitra pro bezpečnost v Rusnokově úřednické vládě jmenované právě Milošem Zemanem. V nové vládě za ministra vnitra Chovance byl na pozici náměstka pro ekonomiku a provoz. Po půl roce skončil a nyní je tento bývalý policista bezpečnostním ředitelem strojíren Vítkovice. Radiožurnálu se ho zatím nepodařilo kontaktovat.

Metnar dostal od někdejšího ministra vnitra Martina Peciny v roce 2010 medaili za to, že s týmem vyšetřovatelů dostal před soud pachatele žhářského útoku ve Vítkově na Opavsku, při kterém byla těžce popálena ještě ne dvouletá Natálie. Žháři pak dostali 20leté tresty vězení.

Server iDNES uvedl, že Metnar byl donedávna členem hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (BOS), které dává najevo příchylnost k Rusku, kritizuje Západ, Evropskou unii i údajnou agresivní politiku NATO.

„Další nejasnosti panují v případě ministerstva zemědělství, kde padla celkem čtyři jména, a to Miroslava Tomana, který také působil na tomto postu v Rusnokově vládě, dále exnáměstka rezortu Karla Turečka a současného náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského. Podle našich informací by měl být ale kandidátem do čela resortu podnikatel z Olomoucka Jiří Milek,“ vysvětlila Klímová.

Ten také kandidoval před čtyřmi lety za ANO ve volbách. Milek ale odmítl informaci komentovat. Nicméně nepopřel, že by se s Andrejem Babišem na toto téma minimálně dříve nebavil.

Ženy ve vládě

Ve vládě by mělo být celkem devět nováčků z celkového počtu 14 lidí. Z toho také čtyři ženy. Kromě Karly Šlechtové, která se má přesunout na ministerstvo obrany, ale žádná jména nejsou zatím jistá. Ministryní pro místní rozvoj by se podle Jany Klímové měla stát Klára Dostálová, která je nyní poslankyní za hnutí ANO a dříve v resortu pracovala jako náměstkyně.

„Známé jméno z žen nováčků je Alena Schillerová, která je nyní náměstkyní ministra financí pro daně a měla by se stát šéfkou resortu. Toto jméno se nepochybně nebude líbit ostatním stranám, i bývalí koaliční partneři hnutí ano totiž kritizovali Schillerovou spolu se šéfem finanční správy, že to přehnali s tvrdým postupem při výběru daní a likvidují firmy,“ popsala Klímová. Naopak údajně laxně prověřovali nedaněné korunové dluhopisy, které si pořídil i sám Babiš.

„Z mužů nováčků je relativně známé jméno Tomáše Hunera, který by se měl stát ministrem průmyslu. Huner přichází z firmy Siemens, v minulosti ale byl náměstkem ministra průmyslu za vlády Mirka Topolánka, byl také v dozorčích radách státních kolosů ČEZ i ČEPS.