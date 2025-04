Čekejme kolony na hranicích se Slovenskem, varuje Výborný. Důvodem jsou opatření proti slintavce

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) předpokládá, že kvůli kontrolám proti šíření slintavky a kulhavky se budou na slovensko-českých hranicích v nadcházejícím týdnu tvořit kolony. V nedělním pořadu Partie televize CNN Prima News uvedl, že nemoc nebyla v Česku dosud potvrzena, ani se během víkendu neobjevilo žádné podezření. Riziko rozšíření je ale obrovské vzhledem k dynamice, jakou se nákaza šíří na Slovensku a v Maďarsku, podotkl. Praha 14:22 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroly na hraničním přechodu v Lanžhotě | Foto: Šimon Franc | Zdroj: Český rozhlas

Výborný připomněl, že na přechodu v Lanžhotě vznikají dezinfekční vany pro kamiony. Předpokládá, že se na hranicích budou tvořit kolony.

Za chvíli strpení a menší komfort na hranicích to ale stojí, uvedl s odkazem na ohrožení chovů a dalekosáhlé ekonomické dopady, které by zavlečení choroby do Česka podle něj neslo.

Ministr současně vyzval, aby lidé před velikonočními svátky vynechali návštěvy zemědělských podniků a farem, neměli by se ani přibližovat k pastvinám. Poděkoval Klubu českých turistů za vydání doporučení vyhýbat se pasoucím se stádům.

Stát má pro případ objevení se nákazy aktualizované pohotovostní plány, ve dvou podnicích, které Výborný nechtěl jmenovat, veterináři vyzkoušeli namodelovat tuto situaci. Pro další opatření studují experti zkušenosti z Velké Británie, kde se slintavka a kulhavka šířila před lety.

Výborný o vybíjení zvířat

Výborný také zopakoval, že Česko nebude v případě vzniku ohniska nákazy postupovat stejně jako Slovensko a Maďarsko, kde jsou vybíjena všechna vnímavá zvířata na farmách v tříkilometrovém okruhu. Postupovat bude veterinární správa individuálně, uvedl. Na Slovensku se v pátek objevilo šesté ohnisko nákazy.

Slintavka a kulhavka je velmi nakažlivé závažné virové onemocnění sudokopytníků, včetně skotu, prasat, ovcí či koz. Nevyhýbá se ani volně žijícím zvířatům.

Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků. V Česku byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975. Riziko přenosu na člověka je velmi nízké až zanedbatelné.

Pět vybraných přechodů

Od půlnoci na pátek musejí všechna nákladní vozidla nad 3,5 tuny vjíždět ze Slovenska do České republiky pouze přes pět vybraných hraničních přechodů.

V Moravskoslezském kraji to jsou Mosty u Jablunkova a Bílá, dál pak přechod u Starého Hrozenkova, Břeclav-Brodské na dálnici D2 u Lanžhota a také Hodonín.

Přepravci, kteří vezou nebo jsou určeni pro transport zvířat, živočišných produktů a krmiv, smějí jako dosud použít čtyři vybrané hraniční přechody. Přechod Hodonín lze použít pro přepravu ostatního zboží, které nepodléhá povinné dekontaminaci.

Vozidla převážející kontrolované komodity podrobují hasiči důkladnější dezinfekci než ostatní. Dezinfekčními rohožemi projíždějí všechny automobily nad 3,5 tuny.

D2 Lanžhot: Převzali jsme od silničářů jednu z dezinfekčních jímek a začínáme zde stavět dekontaminační linku s rámem. pic.twitter.com/t2CicUHKuF — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) April 5, 2025