Česko uzavřelo kvůli vpádu Ruska na Ukrajinu Český dům v Moskvě

Česká republika uzavřela Český dům v Moskvě, důvodem je agrese Ruska vůči Ukrajině a bezpečnost českých občanů v Rusku. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy, kterému to potvrdila mluvčí české diplomacie Lenka Do. Uvedla, že Česko činnost Českého domu přerušuje poté, co vyzvalo české občany v Rusku a Bělorusku k návratu. Podle informací webu se o objekt bude starat pět administrativních pracovníků.

