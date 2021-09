Odpad ekologicky spálíme, slibuje firma s vazbami na podnikatele Pitra. Jenže nemá kde

Firma Celio uložila na své skládce u severočeského Litvínova tisíce sudů s hořlavou látkou styren. Zahrnula je zeminou a dalším odpadem. Česká inspekce životního prostředí ji podezírá, že se tímto způsobem chtěla nebezpečného odpadu zbavit.

Firma tvrdí, že si takto sudy jen na čas odložila, aby je mohla z hromady vytahovat, styren průběžně zpracovávat a pálit v cementárně. Ta ale podle zjištění Radiožurnálu příjem paliva ze styrenu už v dubnu zastavila. Kdy ho obnoví, není jasné.

Celio, které provozuje jeden z největších skládkových areálů v Česku, je podle informací Radiožurnálu úzce spojené s kontroverzním podnikatelem Tomášem Pitrem. Původní zpráva Praha 6:35 7. září 2021

Když pracovníci inspekce životního prostředí dorazili 27. července na kontrolu skládky nebezpečného odpadu u Litvínova, pod vrstvou hlíny a plastového odpadu odkryli zrezivělé plechové sudy. Byly položené v několika vrstvách na sobě v řadě dlouhé asi 70 metrů. Dírami z nich vytékala nažloutlá tekutina.

Inspektoři ten den přizvali na kontrolu i hasiče, pro jistotu. V sudech byl totiž styren, který je hořlavý, a pokud by vzplál v uzavřené nádobě, mohl by explodovat. Na skládce ho leží přes 1200 tun.

„Ty sudy tam nemají co dělat,“ prohlásil ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence ČIŽP Michal Kůs. „Kapalné odpady vůbec nesmí být ukládány do skládky,“ konstatoval a upozornil, že na skládce Celio v minulosti několikrát hořelo a kdyby se požár dostal ke styrenu, bylo by to velmi nebezpečné.

Daniel Kraft z představenstva firmy Celio namítá, že firma postupuje podle schváleného projektu. A že sudy na skládku neukládá, ale pouze je tam dočasně skladuje, aby mohla styren průběžně zpracovávat, dělat z něj alternativní palivo a to vozit do cementárny Lafarge Cement v Čížkovicích.

Tomu ale inspekce nevěří. „Kdyby to bylo deponované, bylo by to umístěné někde bokem. Kdežto tohle bylo přikryté silnou vrstvou dalších aktuálně navážených odpadů. Takže tenhle způsob jednoznačně odpovídá odstranění odpadu ve skládce, nikoli jeho pouhému deponování,“ míní Michal Kůs.

Sudy se styrenem na skládce. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Ředitel skládky René Konečný na dotaz Radiožurnálu, proč nechali další odpad navézt právě na sudy se styrenem, odpověděl otázkou: „A kam jinam to dát?“

Na další dotaz, jestli chtěl někdo tímto způsobem sudy ukrýt a zbavit se jich, odpověděl jen: „To si nemyslím.“

Také on ujišťuje, že Celio skladuje styren podle pravidel, aby ho mohlo upravit a spálit v Čížkovicích.

„Veškeré odpady styrenových smol společnost Celio postupně zpracuje na lince na úpravu odpadů a zajistí jejich konečné termické využití v cementárně, v souladu se schválenou projektovou dokumentací,“ stojí v prohlášení firmy.

Styren není, kde pálit

Radiožurnál zjistil, že naposledy Celio vezlo styren do Čížkovic letos v dubnu, kdy se ho v cementárenských pecích spálilo 102 tun. Od té doby se nespálilo nic. Právě v dubnu totiž kvůli stavebnímu boomu přešla cementárna na plný výkon a palivo ze styrenu přestala přijímat. A trvá to dosud.

„Vzhledem ke zvýšené poptávce po cementu jsme upravili palivový mix, a proto v současné době upřednostňujeme jiná alternativní paliva s vyšší energetickou hodnotou tak, abychom mohli uspokojit potřeby našich zákazníků,“ potvrdil Radiožurnálu ředitel Lafarge Cement Miroslav Kratochvíl.

Kdy se příjem styrenu obnoví, nechtěl odhadovat. „Očekáváme, že velká poptávka bude až do konce stavební sezony na přelomu října a listopadu. Potom uvidíme, jestli si budeme moci dovolit snížit výkon pece a brát méně kvalitní paliva,“ dodal.

Vedení firmy Celio tato informace údajně překvapila. „Nemáme žádnou zprávu o ‚zastavení příjmu‘,“ sdělil Daniel Kraft. Na tiskové konferenci 24. srpna přitom oznamoval, že „plánem a cílem firmy je mít veškeré práce s odpady hotové do konce roku 2022“.

Na dotaz Radiožurnálu, jestli tento termín - s ohledem na přerušený příjem cementárny - stihne, neodpověděl. Bez reakce nechal i dotaz, jestli právě zastavení příjmu styrenu není důvod, proč by Celio chtělo sudy nechat na skládce.

Inspekce však právě proto nařídila omezit provoz skládky nebezpečného odpadu, což v praxi znamená, že na ni firma nesmí vozit nic dalšího, čímž přichází o peníze. Zároveň inspektoři Celio vyzvali, aby vytvořilo plán, jak, kam a kdy sudy přemístí.

Firmu navíc s největší pravděpodobností čeká přestupkové řízení, jehož výsledkem může být pokuta až deset milionů korun. Inspekce podle informací Radiožurnálu také prověřuje, jestli Celio nechalo v cementárně skutečně spálit takové množství styrenu, které pak ministerstvo financí v rámci státní zakázky proplatilo. Případem se zabývá i policie, policejní prezidium ale zatím nechce sdělovat žádné detaily.

Vazby na Pitra

Kdo Celio vlastní, není snadné zjistit. Oficiálně podle obchodního rejstříku je jediným akcionářem uvedena firma Elrond Holding CZ, jejíž mateřská firma sídlí na Maltě. V evidenci skutečných majitelů ale figuruje jméno Jaroslava Kříže, jenž je blízkým přítelem kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra. Právě on má na firmu Celio velmi úzké vazby.

„Podle mých informací to byl jeden z minulých vlastníků,“ řekl Radiožurnálu Daniel Kraft. „Ale já už jsem ho nezažil,“ tvrdí Kraft, jenž do představenstva Celio vstoupil v červenci 2019. Na dotaz Radiožurnálu, jakou vazbu si Tomáš Pitr ve firmě i nadále udržuje, odpověděl bez zaváhání: „Nulovou, žádnou.“

Jenže indicií, které i nyní spojují firmu Celio s Tomášem Pitrem, je hned několik. Místopředsedou dozorčí rady je Pitrův blízký známý a hlavní účetní Miloš Hrubý, jenž v roce 2017 seděl i v představenstvu firmy Celio.

„S panem Pitrem se znám dvacet let, jsem s ním v denním kontaktu, jak správně říkáte, jsem v řadě jeho firem,“ potvrdil Hrubý, na kterého reportér Radiožurnálu narazil na pražském Václavském náměstí před domem, kde má Hrubý kancelář.

O Celio, Pitrově aktuálním vztahu k firmě ani kauze s nebezpečným odpadem mluvit nechtěl. „K tomu bych se nechtěl vyjadřovat, víte sám, že účetní nemluvěj,“ pronesl.

Vzápětí ale začal firmu hájit a potíže s odpadem zlehčovat. „Věřím, že se to všechno vyjasní, že by se tam dělaly nějaké nekalosti, tak to myslím, že ne. Já si myslím, že je určitá forma konkurenčního boje a ono se to hodí samozřejmě, to je furt Pitr, Mrázek, Setuza, někomu se hodí otevírat pořád tyhle kauzy,“ řekl.

Další vazby

Předsedou dozorčí rady v Celio je podle údajů v obchodním rejstříku již zmíněný Pitrův blízký přítel Jaroslav Kříž, jenž je nyní také oficiálním majitelem firmy.

Své lidi měl Pitr v orgánech firmy i v minulosti. Členem dozorčí rady býval i někdejší elitní detektiv z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luděk Žákovec, který kdysi vyšetřoval Pitrovy podnikatelské aktivity a po odchodu od policie usedl v několika jeho firmách. A členkou rady byla také Pitrova partnerka Kateřina Radostová.

Ta na dotaz Radiožurnálu sdělila, že o Celio nemůže mluvit, protože její advokátní kancelář firmu zastupuje a je proto vázaná advokátní mlčenlivostí. A jaké má její partner Tomáš Pitr v Celio nadále aktivity, údajně nevěděla. „Já ani nevím, co on všechno dělá a nedělá, ani mi to nepřísluší hodnotit,“ řekla a slíbila, že žádost Radiožurnálu o rozhovor Pitrovi předá. To samé slíbil i Hrubý.

To bylo 24. srpna, Pitr dosud nereagoval, mobil nebral a na SMS neodpovídal.

Jediným akcionářem firmy Celio byla do letošního roku společnost Elrond Holding CZ, ve které (opět kromě Miloše Hrubého) působila ještě letos v únoru Adéla Jungrová, jež bydlí rozlehlé vile v Jesenici u Prahy, kde dříve bydlel Pitr s rodinou. Podle Hrubého je Adéla Jungrová dcerou Milana Jungra, bývalého vysokého důstojníka inspekce ministra vnitra, jenž byl v roce 2006 odsouzený právě s Pitrem za daňové podvody. Ani ona na dotazy Radiožurnálu o Pitrově současné vazbě na firmu Celio odpovědět nechtěla.

Problém s likvidací odpadu Sudy se styrenem, které nyní leží na skládce firmy Celio u Litvínova, pocházejí z jiné skládky v Nelahozevsi na Mělnicku. Tu stát nechává vyklízet a ministerstvo financí kvůli tomu v roce 2016 vyhlásilo veřejnou zakázku. O tendr se ucházelo 11 firem, vyhrálo sdružení Aquatest a Rumpold, které nabídlo za vyklizení nelahozeveské skládky nejnižší cenu: téměř 32 milionů korun. Aquatest, který je ve sdružení hlavní firmou, předává odpad z Nelahozevsi firmě Celio, která má styren podle projektu zpracovat, medovitou hmotu upravovat uhelným prachem, sorbentem a dřevní štěpkou a jako alternativní palivo vozit do cementárny Lafarge Cement v Čížkovicích. Aquatest a Celio jsou personálně propojené a obě patří do skupiny Purum Kraft. Zatím se v cementárně spálilo 1928 tun, dalších 1266 tun nyní leží na skládce Celio, zbylých 1498 tun ještě čeká v Nelahozevsi. Jenže Lafarge Cement v dubnu přestal styren odebírat, kdy příjem obnoví, není jasné. Ministerstvo financí zatím zaplatilo za zakázku 11,5 milionu, většina byla za přípravné práce, monitoring, nakládání a odvoz kontaminované zeminy. Jen zhruba třetinu tvořila částka za pálení styrenu. Jak je možné, že ministerstvo financí sudy zahrnuté na skládce neobjevilo? Tomáš Weiss z tiskového oddělení odpověděl, že resort kontroloval jen doklady, fyzickou kontrolu na skládce provádět nemůže, protože smlouvu má pouze s Aquatestem, nikoli firmou Celio.