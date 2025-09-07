Celkem 214 kontrol. Velká část kamionů v Pardubickém kraji je přetížená, zjistili policisté
Velká část nákladních aut v Pardubickém kraji jezdí přetížená. Zjistili to při kontrolách policisté a celníci, kteří v regionu využívají tři nová místa pro vážení nákladních aut. Ředitelství silnic a dálnic je zřídilo na silnicích I/2 u Opočínku na Pardubicku, I/17 u Podhořan na Chrudimsku a I/35 mezi Vysokým Mýtem a Zámrskem na Orlickoústecku.
„Za první pololetí letošního roku bylo službou dopravní policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje provedeno celkem 214 kontrol se zaměřením na kontrolu hmotnostních limitů vozidel. Ve 126 případech bylo zjištěno porušení,“ uvedl mluvčí policie Pardubického kraje Tomáš Dub.
Podle něj policie požaduje vybudování dalších míst pro vážení, která se budou postupně zřizovat. V budoucnu by se měly v regionu objevit i automatické váhy zabudované v silnici, které by měřily hmotnost projíždějících vozidel. O jejich instalaci se mluví už léta, zatím ale žádná neexistuje.
Místa pro vážení kamionů, která Ředitelství silnic a dálnic vybudovalo, jsou umístěna v zálivech mimo silnici a jsou uzavřená závorami. Celkové náklady na jejich výstavbu činily 21 milionů korun bez DPH, uvedla mluvčí krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
Přetížené nákladní vozy porušují předpisy, jsou nebezpečné a ničí silnice. „Přetížený kamion stlačí všechny vrstvy asfaltové vozovky. Životnost běžného asfaltu je kolem šestnácti až osmnácti let. V okamžiku, kdy ho budeme trvale přetěžovat zatíženými kamiony, jeho životnost se sníží na deset až dvanáct let. Hovoříme o škodách za stovky milionů korun,“ řekl loni mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.