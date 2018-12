Jak celníci kontrolují balíky z e-shopů? Padělky se ničí a objednavatel přijde o peníze

Zásilky z takzvaných třetích zemí mají kvůli DPH a clu na starosti celníci, kteří teď před Vánocemi posilují služby. Při kontrolách narážejí i na padělky, které ničí, a objednavatel přichází o peníze.

V dočasných skladech balíků z ciziny zásilky nejdříve procházejí rentgenem. „Klíček a zámeček, to většinou bývá u těch dražších kabelek, které by mohly mít nějakou značku. Takže ten balíček určitě projde vnitřní kontrolou, abychom zjistili, co skutečně uvnitř je,“ popisuje postup kontroly Martin Florián, referent celního řízení.

Originální kabelka může mít hodnotu desítek tisíc korun, zde se zřejmě jedná o padělek | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

U podezřelých balíků se následně pod dohledem kamer provádí vnitřní kontrola. Posuzuje se značka, kvalita zpracování i odesilatel zásilky. „Máme tady tu kabelku. Známý výrobce kabelek, který jinak své zboží samozřejmě prodává v buticích,“ pokračuje Martin Florián.

Originální kabelka může mít hodnotu desítek tisíc korun. „Je vidět, že se rozhodně nejedná o kůži, je to i cítit, stejně tak i ta obuv bývá napuštěna různými chemikáliemi tak, aby nedocházelo při dlouhé přepravě k nějakému plesnivění. Takže opět bude kontaktována Česká pošta a společně s tím i majitel práva k té ochranné známce, který nám posoudí a definitivně potvrdí, zda se jedná o padělek,“ vysvětluje Florián.

Kvalita padělků roste

V dočasném skladu referenti kontrolují také chytré telefony. Kvalita jejich padělků podle Jana Fornůska z Celní správy stále stoupá.

„To je naprosto dokonalý padělek. Kvalita těchto výrobků neustále stoupá. Tento konkrétní výrobek je repasovaný, to znamená, že vnitřní díly by měly být originální, ale ty venkovní, to znamená obal, displej, krabička, příslušenství, jsou padělky,“ popisuje Fornůsek jeden z přístrojů, který právě prochází kontrolou.

Vnitřní díly tohoto telefonu jsou originální, obal a příslušenství jsou ale padělek | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Mluvčí Celní správy Šárka Miškovská popsala, co hrozí adresátovi, který si padělané zboží objedná. „V těchto případech se jednalo o fyzické osoby, tady mu hrozí jenom to, že nedostane své zboží a ani své peníze, které do toho vložil.“