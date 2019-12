Celní sklad v Klášterci je poloprázdný. Ubylo tržnic a pašuje se jinými trasami

Centrální celní sklad v Klášterci nad Orlicí je poloprázdný, dřív přitom bývával přeplněný. Plnily ho hlavně padělky značkového oblečení. Pokud se zboží zabavené Celní správou nevejde do regionálních skladišť, putuje právě do malé obce na Orlickoústecku. Věci tam jsou uložené ve třech rozlehlých halách, které po sobě zanechala sovětská armáda. Klášterec nad Orlicí 10:56 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrální celní sklad v Klášterci nad Orlicí | Foto: Josef Ženatý

„Případů, kdy zajišťujeme zboží v našem regionu, postupně ubývá. Dovozci vědí, že naše kontroly jsou důkladné, a proto to zboží, které by třeba porušovalo práva duševního vlastnictví, přesouvají na jiná místa vstupu nebo překládky v České republice nebo v zahraničí,“ vysvětluje pro Český rozhlas Pardubice mluvčí Celní správy Pardubického kraje Václav Kánský.

Jedno z míst, kde má celní správa pravidelně záchyty, je překladiště námořních kontejnerů v České Třebové.

Tržnice zanikají

Sklad podle Kánského nevyužívá jen celní správa Pardubického kraje. „Náš sklad má takovou výsadu, že je centrálním skladem, to znamená, že do něj mohou ukládat i ostatní celní úřady z České republiky.“ I proto sklad v minulosti plnily například padělky značkového oblečení z tržnic v severních Čechách. Část z nich už zanikla a padělků tím pádem ubylo.

I když je sklad v současnosti zaplněný jen asi ze šedesáti procent, jsou v něm uložené desítky tun nejrůznějšího zboží. „Do celního skladu může být návoz nepřeberného množství a druhů zboží. Můžeme se bavit o gumových nebo plastových výrobcích, jsou zde uskladněny lihoviny, zajištěný tabák. Jsou tu i padělky, tedy zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, a další,“ vyjmenovává mluvčí.

Kamiony do Klášterce zboží dovážejí nepravidelně. V listopadu jich přijelo osm, v říjnu jen dva. Pokud zabavené zboží propadne státu, má celní správa dva roky na to, aby s ním nějak naložila. Nejdřív má možnost ho využít sama, následně ho nabídne dalším státním organizacím. Pokud ho ani ony nevyužijí, mají tuto možnost fyzické a právnické osoby. A když ani to nepomůže, musí zboží zlikvidovat.

Centrální sklad v Klášterci nad Orlicí vznikl v roce 2006 v bývalém vojenském prostoru, který dříve využívala sovětská armáda. Areál je hlídaný a veřejnosti nepřístupný.