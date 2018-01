Celníci na letišti Václava Havla zadrželi cizinku pašující 35 kilo tabáku do dýmky

Celníci na pražském letišti Václava Havla zadrželi v pátek 51letou cizinku, v jejíž dvou příručních kufrech našli 35 kilogramů tabáku do vodní dýmky. Celníci nyní budou po ženě, která přicestovala do Prahy z Kyjeva, vymáhat za únik na cle a daních 171 000 korun. Uvedla to mluvčí celníků Šárka Miškovská.

