Celníci zastavili auto se 153 kilogramy hovězího bez dokladů. Maso skončilo na likvidaci

Celníci a veterináři zabavili a nechali v Českém Krumlově znehodnotit 33 kilogramů hovězího masa, které bylo určené pro jednu krumlovskou restauraci. Řidič vezl maso v osobním autě, neměl ho ani v chladicím boxu. Při následné kontrole veterináři v restauraci našli dalších 120 kilogramů masa bez prokázaného původu. České Budějovice 15:40 22. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veterináři zjistili, že jde o neregistrovanou přepravu masa neznámého původu, navíc v nevyhovujících podmínkách. | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Všechno maso šlo na likvidaci, řekl v pátek mluvčí jihočeských celníků Emanuel Breicha a ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Odkud maso pocházelo, nevědí.

„Nebyly k tomu žádné doklady a to, co řidič prohlašoval, pro nás není závazné. S Polskem to asi nemá vůbec přímou souvislost,“ řekl Breicha. V ČR platí od 21. února mimořádná veterinární opatření pro dovoz polského hovězího masa. Do Česka se dostalo sedm set kilogramů hovězího masa z Polska, kde byla zjištěna přítomnost salmonel. Veškeré maso se již dohledalo. Snědlo se ho kolem 110 kilogramů. Po tepelné úpravě by nemělo maso poškodit lidské zdraví.

Toman: V pražské restauraci U Moťáka zlikvidovali maso z Polska. ‚K zákazníkům se nedostalo,‘ reaguje podnik Číst článek

Maso bez dokladů

Osobní auto Mercedes-Benz zastavili celníci v Krumlově 12. února. Při kontrole zavazadlového prostoru zjistili, že v něm řidič, cizinec, uložil několik desítek kilogramů syrového hovězího masa. Neměl k němu doklady. Maso navíc vezl v podmínkách, kdy nebylo možné vyloučit, že je kontaminované.

„Bylo v přepravkách, měl to v osobním autě, v kufru, nebylo to přikryté, což neodpovídá veterinárním podmínkám pro přepravu těchto mas a dalších živočišných produktů. Musí to být speciálně konstruované vozy, dobře čistitelné, musí splňovat požadavky na přepravu potravin, musí to účinně chránit před kontaminací,“ řekl Breicha.

Veterináři zjistili, že jde o neregistrovanou přepravu masa neznámého původu, navíc v nevyhovujících podmínkách. Náklad na místě znehodnotili obarvením a rozhodli, že se musí bezpečně zničit v asanačním zařízení.

„Všechno šlo k likvidaci, protože to bylo zboží neznámého původu, nebyly k tomu žádné doklady, nebyla tam identifikace a mohlo by dojít k ohrožení zdraví lidí. Všechno se to zkonfiskovalo, muselo se to dát do asanačního podniku. Ten, kdo to maso měl v držení, je povinen zajistit (asanaci) a dodat nám doklad, že ho neškodně odstranil,“ řekl Kouba.

Veterináři zahájili s řidičem, který maso převážel, správní řízení.